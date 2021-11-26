В Швеции предлагают использовать отходы древесины вместо пластика

Огромное количество пластиковых отходов на Земле скопилось из-за того, что материал, из которого они созданы, не подлежал переработке. В Швеции создали отличный заменитель, основой для которого стали не нефтепродукты, а отходы древесины.

По утверждению разработчиков, физические качества у нового материала точно такие же, как у пластика. Однако его легко утилизировать (достаточно только нагреть до относительно невысокой температуры), а также производится он из возобновляемого сырья. Речь идет о побочном продукте целлюлозного производства – лигнине.

При этом шведские специалисты утверждают, что по их технологии можно создавать как твердый, так и мягкий пластик. Также можно получить и полимерный клей.