 

В Швеции предлагают использовать отходы древесины вместо пластика

26.11.2021, 21:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Огромное количество пластиковых отходов на Земле скопилось из-за того, что материал, из которого они созданы, не подлежал переработке. В Швеции создали отличный заменитель, основой для которого стали не нефтепродукты, а отходы древесины.

По утверждению разработчиков, физические качества у нового материала точно такие же, как у пластика. Однако его легко утилизировать (достаточно только нагреть до относительно невысокой температуры), а также производится он из возобновляемого сырья. Речь идет о побочном продукте целлюлозного производства – лигнине.

При этом шведские специалисты утверждают, что по их технологии можно создавать как твердый, так и мягкий пластик. Также можно получить и полимерный клей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / В Украине больше не будут выполнять требования владельцев авто на еврономерах – советник министра

26.10 / Германия отреагировала на оскорбления Эрдогана в адрес Макрона

03.01 / Политика: На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

21.12 / Новый кроссовер Jeep Cherokee покинул российский авторынок

04.05 / И.о. вице-премьера Армении привился «Спутником V»

29.01 / Дочь Заворотнюк показала тату, расположенное чуть ниже талии

09.07 / Рэпер Джиган объявил себя «официально психбольним»

26.01 / Протестующих в Нидерландах разогнали спецназом

31.03 / Новый Renault Kangoo показали в пассажирской версии

30.06 / Во многих регионах России на неделе будет высокий индекс ультрафиолетового излучения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика