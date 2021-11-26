Ученики коррекционных школ в Вологде будут осваивать профессии на новом оборудовании

Благодаря проекту «Доброшкола» в рамках нацпроекта «Образование», в который вошло 10 коррекционных школ Вологодской области, созданы комфортные и современные условия для воспитания и образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего на Вологодчине 15 таких школ. За последние три года в проект вошли 10 коррекционных школ региона с наибольшей численностью обучающихся: две школы из Вологды, три – из Череповца, две – из Грязовца и по одной школе из Сокола, Шексны и Великого Устюга. Одну из школ-участников проекта в городе металлургов и химиков посетил первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов, говорится в сообщении на сайте правительства области.

«В Вологодской области комплексно подходят к созданию образовательной среды в коррекционных центрах. Дополнительно к поставке оборудования в рамках нацпроекта решением Градостроительного совета, проведенного губернатором Олегом Кувшинниковым, выделено 30,5 млн. рублей на ремонт помещений и покупку мебели», – отметил Кольцов.

В Центре образования № 44 Череповца обучается 190 детей с нарушениями слуха, зрения и развития речи. За счет федерального бюджета школа получила оборудование для мастерских по строительному и полиграфическому профилю, поварскому, швейному и обувному делу почти на 8 млн. рублей.

«Благодаря участию в проекте в школе открыты новые направления в программах дополнительного образования, дети получают первоначальные навыки профессионального обучения, что поможет им определиться с будущей профессией. На сегодня школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, педагоги прошли обучение по работе на новом оборудовании», – сообщила директор Центра образования № 44 Лидия Посадская.

В 2022 году в реализацию проекта будет включена коррекционная школа Кичменгско-Городецкого района. Таким образом, в проекте «Доброшкола» поучаствует уже 11 из 15 школ региона, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Получить новые знания и овладеть профессиональными навыками, востребованными на региональном рынке труда, смогут 90% обучающихся этих организаций – около двух тысяч школьников.