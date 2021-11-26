ВОЗ объявила название нового штамма COVID

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали греческой буквой Омикрон, сообщила по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron», – передает РИА «Новости» сообщение.

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Ранее сообщалось, что ВОЗ созывает чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване. По итогам экстренного заседания ВОЗ решила классифицировать новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство.

Накануне британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.