 

Путин дал поручение разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная»

26.11.2021, 21:46, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погибли 52 человека.

«Поручение имеет и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет – разобраться в причинах этой трагедии», – цитирует главу страны ТАСС. Заявление прозвучало на совещании с постоянными членами Совбеза России.

Открывая совещание, глава страны выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП на шахте, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось, что президенту докладывают всю необходимую информацию о трагедии на шахте «Листвяжная», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 



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