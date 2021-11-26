Путин дал поручение разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная»

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погибли 52 человека.

«Поручение имеет и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет – разобраться в причинах этой трагедии», – цитирует главу страны ТАСС. Заявление прозвучало на совещании с постоянными членами Совбеза России.

Открывая совещание, глава страны выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП на шахте, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось, что президенту докладывают всю необходимую информацию о трагедии на шахте «Листвяжная», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.