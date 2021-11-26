Директор Европейского бюро ВОЗ – предотвращать новую волну вируса уже поздно — нужно сбивать смертность

Предотвращать новую волну коронавируса в Европе уже поздно, так как уровень вакцинации в этом регионе слишком низок, заявил в интервью CNN директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, властям следует сосредоточиться на уменьшении смертности путём ношения масок, вакцинации, ревакцинации и вентиляции вкупе с разработкой новых клинических протоколов.

Добро пожаловать на программу, жаль, что нам довелось пообщаться при столь неблагоприятных обстоятельствах. Только в этом месяце на Европу пришлась более чем половина всех известных смертей от коронавируса в мире, если верить вашим собственным расчётам. Почему же континент полетел в тартарары?

ДОКТОР ХАНС КЛЮГЕ, директор Европейского регионального бюро ВОЗ: Всего здесь играют роль три фактора. Первый — это сезонность, то есть зима. Второй — это то, что слишком многие по-прежнему подвержены инфекции либо из-за ослабления иммунитета, который они приобрели благодаря вакцинам (особенно после шести месяцев), либо из-за того, что значительная доля населения не вакцинирована в принципе. Третий — это то, что во всём регионе господство захватил штамм «дельта», который куда более заразен.

Мы знаем, что везде всё по-разному. Взять, например, США: там в разных штатах разный уровень вакцинации. То же самое мы наблюдаем и в Европе. И самый низкий уровень вакцинации населения мы видим в Восточной Европе. Этот уровень достиг где-то 65 – 70 процентов в Центральной Европе, в то время как относительно неплохие, сильные показатели — в южных европейских странах. Откуда взялось такое неравенство? И стоит ли винить, в частности, Восточную Европу за некоторые из тех чудовищных цифр, которые мы сейчас наблюдаем?

ДОКТОР ХАНС КЛЮГЕ: Я бы сказал, что винить здесь особо некого. Единственный виновник здесь — это вирус. Люди — это решение. И мы видим, что в восточной части региона болезнь достигла своего пика. Теперь же уровень заражения постепенно снижается. В то же время мы видим, что болезнь всерьёз наступает на западе, где показатели вакцинации выше. Однако их всё равно недостаточно.

Так что здесь можно выделить пять стабилизирующих факторов. Предотвращать новую волну уже слишком поздно, потому что уровень вакцинации слишком низок. Так что необходимо сосредоточиться на том, чтобы снизить смертность путём, во-первых, ношения масок. Всего лишь 4 – 8 процентов европейцев носят маски в помещении. Это слишком мало. Во-вторых, это вакцинация. При этом нужно прививать поведенческую культуру, задействовать учёных и лидеров мнений, которые будут пользоваться коронавирусными паспортами.

В-третьих, это ревакцинация взрослого населения. В-четвёртых, это вентиляция и, в-пятых, это разработка новых клинических протоколов, включая новые методики лечения.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2021 года.