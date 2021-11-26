 

Обозреватель – Зеленский заявил о подготовке госпереворота на Украине при участии олигарха Ахметова

26.11.2021, 21:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владимир Зеленский заявил, что в стране готовится государственный переворот, организаторами которого выступают представители Украины и России. Как передаёт «Обозреватель», украинский президент добавил, что к планированию переворота собирались привлечь олигарха Рината Ахметова и таким образом «подставить» бизнесмена.


Reuters

Владимир Зеленский заявил, что кураторы из РФ и представители определённых политических кругов на Украине готовят государственный переворот 1-2 декабря. Как передаёт «Обозреватель», по словам украинского президента, в него может быть вовлечён олигарх Ринат Ахметов.

«У нас вызовы есть и внутренние, которые уже фиксируют разведки других стран. Получили информацию, что в нашем государстве будет государственный переворот, 1-2 декабря», — отметил украинский президент.

В то же время он подчеркнул, что не будет говорить подробнее и делиться той информацией, «которой не имеет права». Однако добавил, что в планирование переворота может быть втянут олигарх Ринат Ахметов.

«У нас есть агентурная, даже звуковая информация, где представители с Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине*, что будут привлечены миллиарды долларов», — заявил Зеленский.

По его словам, сам он считает, что «это подстава бизнесмена Рината Ахметова», которого «втягивают в войну против Украины».

«Он начал её. Это будет его большая ошибка. Нельзя воевать против своего народа, президента, избранного народом Украины», — подытожил Зеленский, пригласив олигарха в «соответствующие органы, где он может воспринимать эту информацию».

* Комментарий ИноТВ: «У РФ не было никаких планов принимать участие. РФ никогда не занимается вообще такими делами», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины о якобы имеющем место участии РФ в соответствующих планах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Ученые не исключают наличия девятой планеты за орбитой Нептуна

20.04 / Guardian предсказывает схватку между Ле Пен и Макроном на выборах в следующем году

06.08 / Лукашенко ответил на «нытье, писки и крики» о судьбе задержанных россиян

28.04 / В Украине начали делать прививки вакциной AstraZeneca-SKBio

11.12 / SRF – в Швейцарии выяснили, чем тканевые маски лучше одноразовых

05.09 / Немецкий бизнес оценил ущерб от приостановки строительства «Северного потока – 2»

27.07 / Украина завоевала третью медаль на Олимпиаде

20.06 / Авиацию привели в готовность для тушения склада пиротехники в Москве

19.11 / “Можно наслаждаться целую вечность”, “Какие счастливые”. Осадчая показала лицо трехмесячного сына

26.03 / Байден: Россия больше не говорит про коммунизм. Она выступает за автократию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика