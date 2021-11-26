Яично-медовая маска и никакой горячей воды: как сохранить красоту рук в зимний период без дорогих процедур и средств

В холодное время года кожа лица и тела страдает без должного ухода. Особенно нуждаются в защите руки, ведь они всегда открыты и подвержены ветру, холоду, перепадам влажности. Вот что нужно делать осенью и зимой, чтобы их защитить.

Не забывайте про перчатки

В холода, даже когда температура не минусовая, обязательно надевайте перчатки. Вам только кажется, что вы прошлись по улице недолго. Кожа, не защищенная от холодного ветра, быстрее истончается, шелушится и травмируется. На ней могут появиться микротрещины, доставляющие много проблем. К тому же незащищенная кожа рук краснеет. Перчатки старайтесь выбирать из натуральных тканей.

Никакой горячей воды

В холода хочется, придя домой, погреть руки под струей горячей воды. Делать этого не стоит. Резкие температурные перепады сказываются на состоянии рук негативно, особенно от этого страдают ногти. Кровообращение конечностей нарушается, что грозит серьезными проблемами. Придя с мороза домой, мойте руки водой комнатной температуры.

Используйте защитный крем

Каждый день перед выходом из дома наносите на кожу рук защитный или питательный крем. Также это нужно делать после мытья рук. Лучше всего покупать для этих целей кремы с маслами, растительными экстрактами и витаминами.

Крем на кожу рук наносите равномерно, массирующими движениями, потом дождитесь полного впитывания. Всегда берите немного средства с собой, чтобы увлажнять кожу по мере необходимости. В сумочке должен лежать тюбик с кремом на всякий случай.

Вытирайте руки

Это кажется очевидным, но многие забывают про такой шаг. Особенно этим грешат те, кто помыл руки вне дома. Оставлять руки мокрыми в холодное время года нельзя. Обязательно тщательно, но аккуратно вытрите руки после контакта с водой. Хороши для этого бумажные полотенца, которые позволяют убрать влагу промакивающими движениями. Их легко использовать и не нужно сушить.

Мойте руки мягким мылом

В холодное время имеет значение не только вода, которой вы моете руки, но и мыло. Оно должно быть мягким, с нежной текстурой и компонентами увлажнения. Нельзя использовать агрессивные антибактериальные средства, а также спиртовые лосьоны. В холода от них лучше отказаться из-за способности сильно сушить кожу. Жидкое мыло предпочтительнее зимой, выбирайте его, а не кусковые аналоги.

Картофельная маска для рук

Такая маска помогает разглаживать и смягчать кожу рук. Сначала возьмите две картофелины, размягчите их и приготовьте пюре с молоком. Нанесите состав на кисти и оставьте на 2-3 часа. Смойте остатки теплой водой. Также можно окунуть руки в ванночку с картофельным крахмалом. Это поможет убрать красноту и не даст коже рук шелушиться. Заварите ложку картофельного крахмала в горячей воде (200 мл), долейте теплой воды и опустите руки в ванночку на 15 минут.

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Хорошо помогает сохранить руки также картофельно-лимонная маска. Две картофелины, сваренные вместе с кожурой, разотрите с 2 чайными ложками свежего лимонного сока. Нанесите слой смеси на руки и подержите 15 минут, затем смойте водой и смажьте кремом. Также можно добавить в картофельное пюре немного льняного масла. Массу нанести на кожу рук, подержать 20 мин и смыть.

Яично-медовая маска

Для ее приготовления нужен сырой желток, ложка меда и овсяной муки. Перемешайте все ингредиенты. Потом нанесите кашицу на руки на полчаса, смойте холодной водой. Не забудьте в конце смазать руки питательным кремом. Эффект будет лучше, если эту процедуру проделать перед сном. Можете смело оставить такую маску на всю ночь.

Есть еще рецепт медовой маски с маслами. Для ее приготовления смешайте натуральный мед, миндальное или оливковое масло, яичный желток и немного лимонного сока. Эта маска сделает руки гладкими и шелковистыми. Наносите толстым слоем. Для усиления эффекта наденьте поверх хлопчатобумажные перчатки и оставьте их на ночь.

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Медово-глицериновая маска очень поможет, если ваша кожа шелушится и грубеет. Для ее приготовления смешайте ложку глицерина, столько же меда и овсяной муки с двумя ложками воды. Добейтесь получения однородной массы и нанесите ее на кожу рук. Пусть состав пропитает ее, смыть можете через 20-25 минут.

Питательная маска из овсяных хлопьев

Залейте молотые овсяные хлопья небольшим количеством горячей воды, добавьте оливковое масло, глицерин, свежевыжатый лимонный сок. Все компоненты перемешайте до однородности, в течение пятнадцати минут мягко втирайте в кожу рук. Приятный массаж совместно с питательным составом маски сделает руки увлажненными и мягкими, подарит им красоту.

Ночная маска для рук

В холодное время это лучшее подспорье для кожи рук. Сделать такую маску в домашних условиях просто. Нанесите на кисти касторовое масло щедрым слоем, наденьте хлопчатобумажные перчатки и так ложитесь спать. При желании можете добавить к касторовому маслу пару капель эфирного масла. Хорошо подойдут мята, мелисса или шалфей. Масла не только смягчат кожу, но и успокоят, подарят крепкий и здоровый сон.