 

ДТП с фурой в Харькове. Экспертиза выявила в крови водителя каннабиноиды и опиаты

26.11.2021, 21:22, Новости дня
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Экспертиза установила, что мужчина управлял транспортным средством под действием каннабиноидов и опиатов.

41-летний водитель, который является жителем Запорожья, задержан. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

Мера пресечения для водителя пока не избрана.

Мужчина возит грузы по Украине, раньше к уголовной ответственности его не привлекали, рассказал  Общественному пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

“На допросе водитель сказал, что не понимает, как произошло это ДТП, никакой конкретики, то есть он увидел автомобиль, произошло столкновение и переворачивание авто. Не объясняет, почему проигнорировал светофор”, – сказал Чубенко.

В суде прокуроры будут просить для водителя фуры содержания под стражей.

“Водитель в госпитализации не нуждается, способен участвовать в следственных действиях”, – отметил спикер прокуратуры.

По его словам, в больнице остаются три участника ДТП – два пассажира Chevrolet и водитель  грузовика, угрозы для их жизни нет.

Контекст:

Вечером 25 ноября в районе окружной дороги Харькова столкнулись автомобиль Chevrolet Nubira, который двигался в направлении Харькова и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, с грузовиком MAN с полуприцепом, который ехал на красный свет.

После столкновения грузовик опрокинулся на встречную полосу движения, где в это время был автомобиль такси Renault Logan, а также задел полуприцепом еще один автомобиль – Suzuki СХ-4.

В результате ДТП 49-летний водитель такси и двое его пассажиров (49-летняя женщина и трехлетняя девочка) погибли на месте происшествия. Еще, по разным данным, четыре или пять человек были доставлены в больницу с травмами.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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