“Думаю, что с ним будет, когда нас не станет”. Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына

“Это болезнь не такая, что отбирает жизнь, она просто делает тебя другим человеком. И он уже не тот…”, – рассказал музыкант, не уточнив, чем именно болен его сын.

По словам Харчишина, он все равно не теряет надежды, хотя шансов на выздоровление мало.

“Есть случаи выздоровления, мне врач говорил наш украинский. Правда, это случаи со взрослыми людьми, которых он вылечивал”, – уточнил исполнитель.

“Я не опускаю руки, на самом деле. Я убеждаю себя в том, что менять надо не ребенка, который живет в новых реалиях, а менять надо себя. Я даже больше думаю не о том, как он будет существовать, пока мы живы. Я думаю про то, что с ним будет, когда нас не станет…”, – признался Харчишин.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Контекст:

Валерий Харчишин родился в 1974 году в Любаре Житомирской области.

У Харчишина есть сын Дмитрий от первого брака и двое сыновей от второго брака с Юлией Кузьминской – Евгений и Иван.

В 2016 году Харчишин сообщил, что они со второй женой потеряли новорожденного сына, который родился пятимесячным. По словам музыканта, он очень тяжело пережил эту трагедию.

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