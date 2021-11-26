Мнение: Семинар 27 ноября

Уважаемые коллеги. Завтра в 19,00 (мск) я буду проводить открытый семинар на Ютубе.

Будучи крайне неопытным пользователем этого ресурса, пока искусством проведения прямых трансляций я овладел, но не до конца. Поэтому не рискнул сделать отложенную трансляцию, выходить в эфир буду непосредственно к началу семинара. Он будет доступен на моем предыдущем канале «Парафраз», который неоднократно нещадно блокировался, по какой причине пришлось создавать новый. Но прежний доступен и работает. На нем и пройдет трансляция.

Она начнется в 19:00 мск по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCMZetybdg6bxShhbrhEJLkA/featured

(плюс-минус несколько минут).

В ходе теста обнаружилась некоторая техническая сложность — задержка между реальным временем и временем трансляции примерно на минуту. Почему — не знаю, наверное, так сигнал гуляет между серверами. Поэтому непосредственное общение на самой трансляции будет затруднено.

Тем не менее, думаю, что если возникнут вопросы непосредственно в ходе трансляции, то общаться посредством чата получится.

Рамочно вопросы семинара следующие:

Введение QR-кодов – этап введения "новой нормальности" и ключевой фактор подчинения социума.

Кодирование как элемент "слома" механизмов функционирования существующего мирового порядка. Отказ от действующих глобальных и национальных правовых систем и механизмов. Уничтожение понятия прав человека.

Цивилизационные особенности стран и макрорегионов, в которых проводится переход к "новой нормальности". Специфика западной модели перехода и модели Китая.

Особенности российской цивилизационной модели в свете попыток перехода к цифровому фашизму. Несовместимость этой модели с реализуемым сценарием перехода. Россия как "слабое звено" в процессе перехода к "новой нормальности".

Проект перехода к "новой нормальности", реализуемый ВОЗ на территории России при участии Кремля. Управление этим проектом. Фатальные просчеты проектировщиков.

Базовое противоречие в российской модели перехода, ее принципиальная нереализуемость в российских условиях по предложенному сценарию перехода. Критическая черта, за которой сценарий утрачивает управляемость.

Возможный крах проекта перехода к "новой нормальности" в России. Возникновение шанса на выход из него. Возникающие перспективы в случае выхода из проекта "новой нормальности". Критические проблемы для будущего "постпутинского" режима.

Приблизительная длительность семинара 1,5-2 часа. Семинар открытый. После его завершения запись будет автоматически сгенерирована на канале в виде ролика.

Вопросы к семинару просьба задавать на почту [email protected]

Надеюсь, что к следующему открытому семинару я как-то лучше освоюсь, но пока как есть.

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