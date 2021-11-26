Мнение: Переговоры Армении и Азербайджана в Сочи
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В Сочи начались переговоры Азербайджана и Армении при посредничестве России.
Главные темы обсуждения – выполнение прошлогодних договоренностей заключенных в Москве, ситуация на границе Армении, где Азербайджан отжал куски территории, вопрос демаркации границы и судьба трансграничного коридора в Нахичевань.
Формат переговоров – сначала Путин с Алиевым, потом к ним добавился Пашинян, а затем уже Путин с Пашиняном.
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Источник: Colonel Cassad
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