Мнение: Переговоры Армении и Азербайджана в Сочи

В Сочи начались переговоры Азербайджана и Армении при посредничестве России.

Главные темы обсуждения – выполнение прошлогодних договоренностей заключенных в Москве, ситуация на границе Армении, где Азербайджан отжал куски территории, вопрос демаркации границы и судьба трансграничного коридора в Нахичевань.

Формат переговоров – сначала Путин с Алиевым, потом к ним добавился Пашинян, а затем уже Путин с Пашиняном.

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