Мнение: Новая метла или старая швабра?

Отставка главы ФСИН Калашникова: МВД возвращается в колонии и тюрьмы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что директора ФСИН Александра Калашникова уволили с поста главы ФСИН «по собственному желанию». Мол, «не стал бы устанавливать какой-то прямой связи» между увольнением Калашникова и публикацией видеозаписей с пытками заключенных в Саратовской области.

А вчера была опубликовано моя колонка «Новая метла или старая швабра?», в которой написал:

«… Бросается в глаза, что отставка 57-летнего Калашникова произошла на фоне скандала с утечкой видеозаписей пыток в Саратовской областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1). И это, похоже, становится недоброй традицией. Предшественник Калашникова, тоже выходец из ФСБ, генерал-полковник Геннадий Корниенко, возглавлявший ФСИН с 2012 по 2019 год, конечно, формально покинул пост «в связи с достижением предельного возраста» в 65 лет, но произошло это вскоре после резонансного скандала с утечкой видеозаписей пыток в ярославской ИК-1.

Выходцы из ФСБ, Калашников и Корниенко, вошли в историю тюремного ведомства как генералы, развернувшие борьбу с запрещенной и признанной в России экстремисткой организацией АУЕ. Но время управления этих генералов тюремным ведомством четко показало, что «красный террор», насаждаемый в колониях и тюрьмах через подконтрольных администрациям исправительных учреждений активистов, ничуть не лучше «черного террора», насаждаемого авторитетами криминального мира. По большому счету, это аверс и реверс одной и той же монеты, два лица одного уродливого явления: правового произвола, крайняя форма которого — пытки с видеофиксацией откровенного садизма.

Тюремное ведомство фактически возвращается в орбиту влияния МВД. Потому что на смену генералу ФСБ пришел генерал МВД. С момента, когда в 1998 году тюремно-исправительная система была выведена из структуры МВД и передана в состав Минюста, Аркадий Гостев — пятый руководитель ведомства. Эксперимент, когда в течение девяти лет ведомством руководили чекисты, по всей видимости, признан неудачным».

Подробности.

В общем, похоже, что ФСБ уходит из ФСИН, а МВД возвращается. И у меня есть сильные сомнения, что от смены фээсбэшного шила на полицейское мыло можно ждать каких-то позитивных перемен в системе в целом.

Фотография отсюда

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