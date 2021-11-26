 

В Индии разрабатывают космические ракеты и спутники с функцией самоуничтожения

26.11.2021, 20:52, Новости дня
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Индийская исследовательская организация ISRO, работающая в области космических технологий, продолжает работать над так называемыми самоуничтожающимися спутниками и ракетами. По словам специалистов, когда такая технология будет создана и внедрена, дальнейшее «производство» космического мусора прекратится.

В данный момент предполагается, что ступени космических ракет после того, как выводят аппараты на орбиту, постепенно снижаются в атмосферу Земли, сгорают или падают в океан. Однако эти крупные металлические части иногда так и остаются на орбите.

То же самое можно сказать и о спутниках, которые после окончания срока эксплуатации так и остаются летать вокруг нашей планеты с первой космической скоростью. Технология самоуничтожения не должна приводить к образованию даже мелких частиц, так как они также очень опасны для окружающих объектов.



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