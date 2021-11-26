 

Ученые рассказали, могут ли растения воспринимать звуки

26.11.2021, 20:52, Новости дня
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Разумеется, у растений нет ушей или какого-либо иного органа, предназначенного специально для восприятия звуков. И все же ученые полагают, что некоторые признаки наличия «слуха» у растительных организмов имеются.

Стоит напомнить, что глухи также и змеи. Однако доказано, что эти пресмыкающиеся отлично воспринимают окружающие их вибрации. А звук, кстати, также создает вибрации.

По мнению ученых, очень схожая способность наблюдается и у растительных организмов, что доказано во время экспериментов. Например, под звучание гармонической музыки наблюдается более активный рост.  Собственно говоря, глаз у растений также нет, однако многие цветы поворачиваются в сторону, откуда светит солнце.



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