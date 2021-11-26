 

Умер легендарный советский футболист Герман Зонин

26.11.2021, 20:50, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЛегендарный советский футболист и заслуженный тренер СССР, РСФСР и Украины Герман Зонин ушел из жизни в возрасте 95 лет, информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«РФС выражает соболезнования родным и близким Германа Семеновича», – говорится в сообщении РФС в Telegram.

Он выступал за ленинградские команды «Динамо» и «Трудовые резервы» на позициях полузащитника и защитника.

Под его руководством в качестве тренера луганская «Заря» стала чемпионом СССР в 1972 году. Зонин также провел три матча в должности главного тренера сборной Советского Союза.

Ранее главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин заявил, что продолжит возглавлять национальную команду в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира-2022 в Катаре.



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