Суд назначил наказание Telegram-блогеру Устинову за вымогательство

В Москве суд приговорил автора Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП Дубернатора» Александра Устинова к 14 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере и вымогательство, сообщили в пресс-службе суда.

«Устинов Александр Юрьевич признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) а также преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ (вымогательство), путем частичного сложения наказаний он приговорен к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – сказали в суде, передает ТАСС.

Ранее прокурор требовал для Устинова 16 лет колонии.

В 2018 году газета ВЗГЛЯД сообщала, что при получении взятки в Екатеринбурге был задержан владелец Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александр Устинов. Политтехнолог подозревается по статье «Вымогательство». По версии следствия, Устинову пообещали выплатить 10 млн рублей за снятие клеветнического материала с сайта. Предполагается, что Устинов и еще несколько человек занимались мошенничеством и вымогательством, распространяя неверную информацию на своем канале и удаляя ее за солидные вознаграждения.