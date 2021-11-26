Суд назначил наказание Telegram-блогеру Устинову за вымогательство

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26.11.2021, 20:50, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Москве суд приговорил автора Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП Дубернатора» Александра Устинова к 14 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере и вымогательство, сообщили в пресс-службе суда.

«Устинов Александр Юрьевич признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) а также преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ (вымогательство), путем частичного сложения наказаний он приговорен к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – сказали в суде, передает ТАСС.

Ранее прокурор требовал для Устинова 16 лет колонии.

В 2018 году газета ВЗГЛЯД сообщала, что при получении взятки в Екатеринбурге был задержан владелец Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александр Устинов. Политтехнолог подозревается по статье «Вымогательство». По версии следствия, Устинову пообещали выплатить 10 млн рублей за снятие клеветнического материала с сайта. Предполагается, что Устинов и еще несколько человек занимались мошенничеством и вымогательством, распространяя неверную информацию на своем канале и удаляя ее за солидные вознаграждения.



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