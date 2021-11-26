Эксперт: Меры по борьбе с анонимностью в Сети помогут снизить преступность в интернете

«Надо будет последить, как развивается данная практика в Великобритании и других странах, чтобы мы потом могли использовать этот опыт у себя», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Рустам Сагдатулин. Ранее в британский парламент для борьбы с кибербуллингом был внесен законопроект, вводящий верификацию личности в социальных сетях.

«Именно анонимность – лучший друг киберпреступника. Все мошеннические действия, большая часть травли и оскорблений в Сети происходит с анонимных, подставных аккаунтов. Вот почему государственные меры по борьбе с анонимностью в Сети помогут снизить кибербуллинг и онлайн-мошенничество. Опыт Великобритании поможет нам создать эффективные инструменты для формирования безопасного Интернета», – считает директор Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин.

Также важно, чтобы онлайн-площадки сами принимали участие в решении этих проблем. Например, модерировали контент, искореняли «хейтспич», оскорбления и угрозы, чтобы они своевременно реагировали на жалобы пользователей, добавил Сагдатулин. «В РФ с 1 февраля действует закон о самоконтроле соцсетей, который обязывает платформы самостоятельно удалять противоправный контент», – напомнил директор РОЦИТ.

Как сообщила накануне газета ВЗГЛЯД, в парламент Великобритании внесен законопроект о борьбе со злоупотреблениями с анонимных аккаунтов. Его автор, депутат-консерватор Шивон Бейли предлагает ввести в соцсетях подтвержденные аккаунты и при этом дать возможность пользователям ограничивать свое взаимодействие с анонимами. Проект, по ее словам, направлен прежде всего на борьбу с кибербуллингом.

«Законопроект о проверке, который мы разработали, дает людям возможность верифицировать свои аккаунты – немного похоже на наши синие галочки (подтверждение официальной страницы – прим. ВЗГЛЯД) – предоставляя людям выбор подписываться или давать разрешение подписаться только проверенным учетным записям, отсекая неверифицированные аккаунты. Люди будут знать, кто из пользователей реален, а кто нет. Все просто», – сказала депутат.

Пользователи, предоставившие свои настоящие данные, смогут общаться под ником или вымышленным именем, но их данные будут известны. Как отметила Бейли, это «ускорит судебное преследование и будет сдерживающим фактором для многих, если они будут знать, что их данные сохранены».