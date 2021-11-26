Мнение: УАЗ Патриот в США, антибеспилотные зоны и воздушные маршалы в России

1. СМИ пишут, что российский УАЗ Патриот произвёл фурор в США. Недавно там была официально представлена американская версия этого внедорожника, а вскоре отечественный производитель планирует начать поставки и организовать отвёрточную сборку:

https://news.drom.ru/86192.html

На УАЗ Патриот в США собрали заказов на 3,8 млн долларов — за один день.

Как сообщила 20 ноября компания Bremach, за первые 24 часа с момента старта приема заказов на Патриот они получили депозитов на $3,8 млн. За какое количество автомобилей внесли задаток клиенты, не уточняется, но минимальный взнос за машину — $100 (=7300 рублей).

Представители Bremaсh подчеркивают: Патриот — первый в истории российский автомобиль, официально поставляемый в США. В компании говорят, что он обладает лучшим соотношением цены и качества в классе среднеразмерных внедорожников в Соединенных Штатах. При этом на него предоставляется хорошая гарантия — 5 лет или 60 000 миль (100 000 км), на трансмиссию повышенная — 10 лет или 120 000 миль (200 000 км).

Bremach планирует организовать на своих мощностях в Калифорнии отверточную сборку Патриотов из российских машинокомплектов. Компания также работает над версией с покупным мотором V8. Отгрузки Патриотов первым американским покупателям стартуют в 2022 году.

2. Беспилотные автомобили продолжают наступать. Российские власти вынуждены принимать меры. В частности уже придумали специальный запрещающий знак для беспилотников (чтобы террористы не смогли воспользоваться беспилотными такси, вероятно):

https://mag.auto.ru/article/zapretnye-zony-dlya-bespilotnikov-oboznachat-znakami/

Через четыре года на российских дорогах может появиться новый дорожный знак — «Въезд беспилотникам запрещён». Его внешний вид уже утверждён, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя рабочей группы «Автонет» Веронику Коршикову.

На знаке будет изображена перечёркнутая литера «А». Сейчас этой буквой (сокращение от «автопилот») в красном треугольнике обозначаются беспилотные транспортные средства во время тестирования на дорогах общего пользования. Таким образом, первая буква алфавита стала официальным обозначением машин с автономными системами управления.

Проект нового дорожного знака обсуждают Минтранс, ГИБДД и Росстандарт. Его прототип представят 19 октября в рамках международного Форума инновационных транспортных технологий, организованного «Автонетом».

Напомним, что недавно ФСБ выступила с инициативой ввести в России запретные зоны для движения машин с автопилотом. В частности, в Москве предложены территория вокруг Кремля, ГУМа и ЦУМа. Кроме того, закрытыми для автономных машин должны остаться территории, где нет соответствующей инфраструктуры.

3. Новый способ борьбы с пьяными пассажирами:

https://lenta.ru/news/2021/11/23/marshal/

Член Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова предложила новый способ борьбы с буйными и психически неадекватными пассажирами самолетов. Её слова приводит News.ru.

Она заявила, что в России нужно создать службу «воздушных маршалов» — специально подготовленных людей, которые могут оперативно «скрутить» человека в экстренной ситуации. Эксперт подчеркнула, что в США уже давно существует подобная практика.

При этом, по мнению Борисовой, бортпроводники не должны взаимодействовать с дебоширами, у них также не должно быть при себе наручников.

«В плане таких маршалов все упирается в расходы авиакомпаний. Нужно выделять кресла для полета, билеты на них не будут продаваться», — добавила член профсоюза.

Минус этого решения очевиден — платить маршалам зарплату, оплачивать им место в самолёте будут нормальные пассажиры. С другой стороны, если штрафовать деборширов на реальные суммы убытков, на миллионы рублей, может быть, служба маршалов и не будет такой убыточной.