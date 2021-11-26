Виноград полезен для здоровья кишечника

Ученые из Калифорнийского университета доказали положительное влияние винограда на микрофлору кишечника. Этот фрукт полезен для всего организма.

Специалисты решили исследовать действие винограда на организм человека. Ранее выяснилось, что этот фрукт помогает заснуть и борется с последствиями химиотерапии. Сейчас исследователи доказали, что виноград положительно влияет на микрофлору кишечника и стимулирует работу толстой кишки.

Виноград богат на клетчатку и антиоксиданты, которые обладают противовоспалительными свойствами и стимулируют рост «хороших» бактерий в ЖКТ, повышая уровень пробиотиков. Проведен эксперимент, в котором добровольцам давали виноградный порошок в количестве 46 граммов каждый день на протяжении 4-х недель. Вследствие у людей улучшился микробиом и наблюдалось снижение холестерина и желчных кислот. Поддержание нормальной микрофлоры в кишечнике очень важно для профилактики развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Также употребление винограда защищает от развития дисбактериоза и повышает иммунитет.

Источник: inosmi.ru