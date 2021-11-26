Le Figaro – схватка времён холодной войны — Карлсен и Непомнящий сойдутся на шахматном поле

Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сойдутся в схватке за звание чемпиона мира по шахматам. Как отмечает шахматистка Эльмира Скрипченко в комментарии Le Figaro, это не только столкновение игроков с двумя разными стилями игры, но и идеологическое противостояние, которое напоминает, например, матч между Спасским и Фишером.



Reuters

Шестикратная чемпионка Франции по шахматам Эльмира Скрипченко будет комментировать для французской аудитории чемпионат мира по шахматам, в котором сойдутся нынешний чемпион мира из Норвегии Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Она рассказала про предстоящую схватку журналисту Le Figaro.

«Их поле битвы — квадрат из 64 чёрных и белых клеток», — отмечает автор статьи. При этом сам матч имеет как спортивное, так и политическое значение, отмечает Скрипченко, шахматистка родом из Молдавии. В состязании столкнутся не только шахматисты с диаметрально разным стилем игры, «скандинавский гиперстратег против блестящего российского тактика, который, кажется, сошёл со страниц романа Достоевского». Но это будет практически напоминанием идеологической борьбы во время матчей Спасского и Фишера или, позднее, Карпова и Каспарова, пишет автор статьи.

Как отмечает Скрипченко, Непомнящего поддерживает Владимир Путин и весь русский народ. «Карлсен, возможно, фаворит на бумаге, но Ян кипящий, стремительный, и, что немаловажно, у него больше спортивных очков, чем у чемпиона мира. С психологической точки зрения этим фактором нельзя пренебрегать».

«Вернуть империи корону» — как отмечает Скрипченко, этим озабочена российская власть, которая считает, что победа в игре — дело патриотизма. Это началось ещё с тех пор, когда гроссмейстер Михаил Ботвинник привёз мировую корону в Москву в 1948 году.

По мнению Скрипченко, главный вопрос в том, сможет ли Непомнящий совладать с нервами. Она сравнивает его с игроками эпохи Возрождения, со «страстной дамой». «Если он сможет сдержать свою импульсивность, он высвободит свой талант».

Начинается состязание 26 ноября, и состоится 14 партий, в результате которых и выявится новый чемпион мира, отмечает Le Figaro.