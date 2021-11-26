Элегантно и стильно: розовые ногти с блестками – хит сезона (несколько идей и техник)

Сейчас в тренде спокойные теплые оттенки маникюра. Мода на простоту вернула на первые позиции трендов одноцветные варианты. Сейчас розовый маникюр пользуется популярностью на разных формах ногтей. Его можно сочетать с дизайнами и принтами, чтобы эффект был еще интереснее.

Скромно и женственно

Блестки в маникюре помогают не только добавить больше яркости, но и подчеркнуть красивый оттенок. В розовом маникюре часто используется как мелкий, так и крупный шиммер. Если сочетать такой элемент с узорами, то можно получить вполне интересный результат. Нейл-мастера предлагают использовать технику однотонного маникюра с добавлением на одну пластину блестяшек. Результат не может не понравиться.

Если нужно подчеркнуть форму и визуально удлинить ногти, то использование шиммера на кончиках ногтей будет кстати. Сначала наносится база, после этого гель-лак выбранного оттенка. Далее используется гель-лак с блестками или же сухой шиммер, после этого поверхность покрывается глянцевым топом.

Можно использовать не одну, а сразу несколько техник для получения красивого результата.

Непростые элементы

Иногда смешивание разных техник приводит к новым неожиданным результатам. Например, стразы, шиммер и несколько оттенков в одном маникюре могут органично сочетаться и при этом неплохо смотреться.

Конечно, не всем понравится такой сложный и многогранный дизайн. Сейчас популярны более простые варианты, например принты. Для создания маникюра потребуется гель-лак нужного оттенка, который наносится на базовое покрытие. После используется специальная наклейка с готовым принтом. Дальше идет топовое покрытие.

Используется для дизайна и разноцветная фольга, которая помогает выделить отдельные ногти или же создать зеркальный эффект. Это красиво смотрится при сочетании с разными финишами и визуально делает оттенок темнее.

Шиммерное покрытие добавляет объемности, но это зависит от того, насколько частицы крупные. Можно использовать для маникюра и блестящую втирку, она помогает создать на ногтях нежный перламутровый эффект сияния.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Нежность шелка

Мягкий розовый оттенок, плавно переходящий в начало ложа, выглядит очень женственно. Достичь такого эффекта можно в технике омбре при смешивании нескольких оттенков. Для этого лаки наносятся по очереди и потом смешиваются благодаря прозрачной основе.

Сверху ногти можно украсить блестяшками или добавить плотности с помощью матового эффекта. На розовом красиво смотрятся камни и стразы, они не перегружают маникюр, но помогают сделать красивый акцент на выбранном оттенке.

Сейчас модные золотые частицы на ногтях. Такую идею специалисты воплощают на разных оттенках лака, но на светлой основе это выглядит более ярко и интересно, а золото дает красивый отблеск. Не нужно слишком много частиц, достаточно несколько элементов, чтобы ноготь выглядел интереснее.

Широкие квадратные ногти отлично смотрятся в сочетании с блестящим финишем. Шиммер создает красивый эффект сияния, но при этом маникюр не выглядит броско. Это отличный вариант на каждый день.