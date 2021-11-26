Власти Рима снесут признанный долгостроем Колизей

Департамент имущества Рима принял решение о сносе недостроенного сооружения в центре города. Завершить работы по демонтажу скандально известного Колизея планируют уже в январе 2022 года.

«Долгострой в самом сердце Рима — позор для нашей истории и культуры. Он на протяжении тысячелетий уродовал облик города и провоцировал недовольство жителей. Рим славится своей древней и красивой архитектурой, а Колизей — волдырь на его теле. А ведь у нас туристическое место, куда приезжают люди с самых разных уголков мира. Сложно представить их впечатления, когда среди современных зданий ты видишь полуразрушенную громадину», — заявил мэр города Роберто Гуальтьери.

Долгострой с древних времен беспокоил местных урбанистов. Так, в истории страны, начиная с создания Римской Империи, запечатлены митинги и восстания с требованием снести Колизей. А самый массовый протест прошел меньше 20 лет назад — 15 февраля 2003 года. До этого момента властям не удавалось исполнить волю народа из-за сложных юридических тонкостей со статусом объекта.

Долгострой простоял на своем месте две тысячи лет. Несколько сотен дольщиков умерли, так и не дождавшись введения здания в эксплуатацию.

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