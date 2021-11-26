 

Около 4 тыс. семей переселенцев в 2022 году получат жилье – Шмыгаль

26.11.2021, 20:26, Новости дня
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Об этом 26 ноября во время рабочей поездки в Луганскую область собщил мремьер-министр Денис Шмигаль, написала пресс-служба Кабмина.

“Почти четыре тысячи семей в следующем году должны быть обеспечены жильем за счет государства. Кроме того, уже в конце этого года должна приступить к работе Украинская финансовая жилищная компания, которая призвана аккумулировать средства и обеспечить по лизинговым схемам жилье для бюджетников, в том числе внутренне перемещенных лиц: учителей, врачей, военных”, – отметил премьер. 

По его словам, для этого Украины привлечет около 20 млрд грн под государственные гарантии.

12% внутренне перемещенных лиц в Украине имеют собственное жилье. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила 17 ноября.

Она отметила, что для обеспечения жильем всех переселенцев “бюджета страны не хватит”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Эти события привели к переселению части части жителей Крыма, Донецкой и Луганской областей в другие регионы.

В ноябре 2020 года на тот момент замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук заявила в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, что около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории. Она уточняла, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и проживают около 700–800 тыс. человек.

В октябре 2021 года Шмыгаль говорил о 1,4 млн внутренних переселенцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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