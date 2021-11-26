Кох: Зеленский превратил украинскую политику в пошлую оперетку. Может потому, что в этом жанре он чувствует себя как рыба в воде?
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Зеленский превратил украинскую политику в пошлую оперетку. Может потому, что в этом жанре он чувствует себя как рыба в воде?
Опереточный президент среди опереточных заговорщиков. Не хватает только масок и арий.
Все, что должно выглядеть как драма, выглядит как фарс. Просто животики надорвешь. Все-таки мастер, ничего не скажешь. Умеет.
Источник: Альфред Кох / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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