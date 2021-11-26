 

Кох: Зеленский превратил украинскую политику в пошлую оперетку. Может потому, что в этом жанре он чувствует себя как рыба в воде?

26.11.2021, 20:26, Новости дня
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Зеленский превратил украинскую политику в пошлую оперетку. Может потому, что в этом жанре он чувствует себя как рыба в воде?

Опереточный президент среди опереточных заговорщиков. Не хватает только масок и арий.

Все, что должно выглядеть как драма, выглядит как фарс. Просто животики надорвешь. Все-таки мастер, ничего не скажешь. Умеет.

Источник: Альфред Кох / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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