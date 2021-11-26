 

72-летнего Градского госпитализировали с подозрением на инсульт

26.11.2021, 20:26, Новости дня
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В статье отмечается, что на плохое самочувствие Градский пожаловался, будучи дома.

По данным Mk.ru, до госпитализации у музыканта были проблемы с давлением. В конце октября – начале ноября он трижды обращался за помощью к медикам. А на одном из эфиров российской версии шоу “Голос”, где Градский участвует в качестве члена жюри, многие заметили его бледность и обратили внимание на вентилятор возле кресла.

Контекст:

Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области, РФ.

В середине 1960-х он основал одни из первых советских рок-групп “Славяне” и “Скоморохи”, которые принесли ему всесоюзную популярность.

Песня “Как молоды мы были”, написанная российским композитором Александрой Пахмутовой и российским поэтом-песенником Николаем Добронравовым стала визитной карточкой Градского.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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