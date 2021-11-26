«Африканский сюрприз»: что известно о новом варианте коронавируса B.1.1.529?



3

минуты

Самый заразный и очень опасный

На сегодняшний день в ЮАР зарегистрированы около 2 тысяч случаев заражения новым вариантом, также поступают сообщения об инфицированных в соседней Ботсване, в том числе среди привитого населения, передает Bloomberg. Известно о первых случаях заражения в Израиле, Гонконге и Бельгии. Уже сейчас понятно, что это не локально обнаруженный штамм с кластерным распространением — речь о масштабном распространении.

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант «вобрал» в себя невероятное количество мутаций, делающих его потенциально самым опасным из всех известных штаммов SARS-CoV-2.

Пока нет данных о том, вызывает ли заражение новым вариантом B.1.1.529 более тяжелое течение заболевания, повышенный риск осложнений или смертности — обо всем этом станет известно позже, когда ученые соберут больше данных в разных популяциях. Пока лишь известно, что новая мутация сделала SARS-CoV-2 еще более заразным и «летучим».

Об этом наглядно свидетельствует случай в Гонконге, где выявили два заражения, оба в карантинном отеле, куда помещают людей, прилетевших из-за границы. Первым инфицированным оказался мужчина, вернувшийся из ЮАР еще 11-го ноября. Тогда его ПЦР-тест был отрицательным. Однако уже 13 ноября у мужчины выявили коронавирус, а 14-го он попал в больницу. Тесты показали, что турист заражен вариантом B.1.1.529.

Второй зараженный был соседом южноафриканского путешественника, номер был напротив. 10 ноября он заселился в отель, 12 и 14 его тесты были отрицательными, однако уже 18 выяснилось, что мужчина тоже инфицирован, и его отправили в больницу. Оба пациента прошли полный курс вакцинации препаратом Pfizer.

Ученые выяснили, что инфекция передалась между двумя запертыми на карантин через респиратор и открытую дверь. Оказалось, что респиратор с клапаном выдоха недостаточно хорошо отфильтровывает капельки жидкости. Теперь правительство Гонконга обновило рекомендации и настоятельно советует не носить вентилируемые маски и отдать предпочтение обычным хирургическим.

Откуда он взялся?

Наиболее вероятной считается версия происхождения нового варианта в организме пациентов с выраженным иммунодефицитом, у которых вирус может сохраняться и воспроизводиться длительное время. В частности, на этой версии настаивает Профессор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу (Francois Balloux), один из ведущих мировых экспертов по мутациям коронавируса. Случаи, когда пациенты с ослабленным иммунитетом не выздоравливали от COVID-19, хорошо известны и описаны, и ученые предупреждали, что организм таких людей может стать резервуаром для новых мутаций коронавируса.

Исследователи выделяют несколько ключевых факторов, которые способствовали появлению нового варианта именно в Южной Африке, и первый из них — очень низкий охват массовой вакцинацией. На сегодняшний день здесь привито около 35% населения, этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, особенно в условиях интенсивной циркуляции вируса. В других регионах Африки охват вакцинации еще ниже — привито лишь 6,6% населения континента.

Что особенно важно, ЮАР — страна с самыми высокими показателями ВИЧ-инфицированных. Распространенность инфекции среди взрослых в возрасте 15-49 лет составляет 19%, в целом доля зараженных в стране составляет 13,1%. Именно в ЮАР был описан случай, когда у пациентки с ВИЧ коронавирус сохранялся 216 дней и мутировал более 30 раз.

А что в России?

Пока что в нашей стране не было выявлено случаев заражения вариантом B.1.1.529, а Минздрав и Роспотребнадзор не делали никаких заявлений о возможных ограничениях. Для пассажиров, которые прибывают из ЮАР стыковочными рейсами, нет специальных условий прохождения карантина.

По мнению ведущего эксперта ассоциации «МедЛабЭксперт» Александра Соловьева, в нашей стране могут возникнуть сложности с оперативным выявлением случаев заражения новым вариантом. В РФ в основном применяются тест-системы ПЦР, которые не используют в качестве мишени S-ген, необходимого для контроля распространения нового штамма.

«Нужны специальные диагностические наборы для быстрого контроля, если мы хотим видеть реальную картину. В первую очередь такими тестами нужно обследовать всех, кто возвращается из других стран», — написал эксперт на своей стране в Facebook.

Соловьев также считает необходимым ввести строгие карантинные меры для прибывающих из стран зоны повышенного риска и запрет на использование респираторов с клапаном выдоха, как это сделали в Гонконге.