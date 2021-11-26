Мнение: Насчет войны с Украиной

Последний месяц то и дело всплывает тема “российского вторжения на Украину”, причем, что особенно удивительно, об этом говорят как о деле практически решенном. Типа “злые путинские орды” хлынут на Украину – как пить дать, вопрос только когда. Любопытно, что тему постоянно теребят даже не то что СМИ, а целые аналитические агентства мирового класса, типа Блумберг. Мол – войска скапливаются, мы видим со спутников…

Что это за дичь? Какое вторжение?! Сама идея прямого захвата соседнего государства вооруженными силами представляется настолько безумной и нелепой… что вероятность такого развития событий, пожалуй, стоит признать вполне реальной, учитывая, в каком мире мы все сейчас живем. Если Путин полтора года назад заточил всю страну в локдаун на полтора месяца, имея смертность уровня “4 человека в день” – что помешает такому гуманисту вступить в войну с соседним государством в 40 млн. чел. населения? Очевидно – ничто.

Но другое дело – зачем это Путину? До ближайших больших выборов (президента в 2024) – еще долго, внутриполитическая ситуация – уровня “все тихо как на кладбище”, в экономике всё как обычно плохо и продолжает ухудшаться (инфляция уже явно не 5 и не 7%), однако экспорт за валюту идет бесперебойно, а остальное, в принципе, не так важно, если не бунтуют. Плюс в золотовалютных резервах более 600 млрд. баксов – то есть имеется “заначка”, и в случае обострения всегда можно будет залить пожар деньгами. Куда ему нападать, зачем?

Думаю, как мы уже привыкли в “ковидную реальность”, все сообщения мировых СМИ следует читать с точностью до наоборот (тем более, что на Западе уже почти коммунизм, поэтому старые навыки советских людей читать советскую прессу становятся снова остро актуальными). То есть на самом деле – это не Москва собирается воевать с Украиной, а ровно наоборот. Это не Россия вдруг собралась захватывать Киев (что фантастика), это Украина собралась вернуть себе Донбасс (что вполне реалистично).

Я ведь уже писал в период предыдущего – весеннего – обострения о раскладах. Стратегически Россия в отношении Украины сейчас – да и все предыдущие годы – находится в крайне невыгодном положении. Россия вынуждена ДЕРЖАТЬ Донбасс (то, что на Украине называют ОРДЛО) – при том, что она не может это делать сколь-нибудь официально, напрямую, так как ДНР/ЛНР никто не признаёт, в том числе – и сама РФ. И в то же время весь мир (включая Белоруссию) считает эту территорию украинской.

На практике это означает, что Украина, в общем, может сконцентрировать на границе (непризнанной) с ОРДЛО сколь угодно крупную группировку войск – и никто ей слова не скажет, ее войска в пределах своей территории могут передвигаться и концентрироваться абсолютно в любом месте; а вот ДНР/ЛНР вместе с РФ ответить тем же не могут никак – так как войска РФ не могут пересекать границу Украины, это будет однозначно расценено как агрессия, а точнее – развязывание агрессивной войны. Вспомним – в 2014/15 гг. никаких войск РФ в Донбасс официально не вводилось, там воевали в лучшем случае “отпускники”.

И второе, главное: Украина может – также в любой момент – начать “вторжение в Донбасс”, сколь угодно мощной группировкой войск, с танками, гаубицами и авиацией, – и это никем не будет расценено как “начало войны”, поскольку формально войска Украины так и будут оставаться в пределах официально признанной (в том числе и Россией!!) территории своей страны! А если учесть, что “стратегическая глубина” там никакая (это не Гитлеру захватывать территорию вплоть до Хабаровска) – то, естественно, у любого украинского военного есть почти непреодолимый соблазн все эти годы: одним мощным ударом смять оборону “войск ОРДЛО”, пустить танки – и одним махом выйти к границе России и Украины, “восстановив суверенитет над захваченными территориями”. Наверняка такие планы в украинском генштабе уже давно есть, и едва ли они рассчитывают управиться более чем за неделю. Классический блицкриг.

А России-то что делать? Представим – Украина бьет всей мощью по Днр/Лнр. С точки зрения “мира” – вообще ничего не происходит, “полицейская операция”. Но если двинуть танки навстречу хотя бы на метр от границы Россия – Украина, это уже, без вариантов, ВОЕННОЕ ВТОРЖЕНИЕ.

Вот, собственно, и всё. Уверен, что Блумберг сообщает именно об этом. Он просто опускает ПОВОД к началу войны – и формально, опять-таки, имеет полное право, так как удар ВСУ по Донбассу с точки зрения цивилизованного мира никаким “поводом” служить не может. Другими словами – Блумберг ЗНАЕТ, что Украина собирается ударить.

И, ставя себя на место украинских товарищей, я и сам не понимаю – а как не ударить, когда буквально все козыри на руках? Мировое сообщество – за, армию – восстановили, джавелины и байракатары – получили, Россия – в заднице, мировой изгой, донбасс – в еще более глубокой заднице. Более того, и сама Украина – в крайне тяжелом положении (не хочется в третий раз употреблять слово “задница”), у нее-то как раз нет ни ЗВР, ни полного контроля за ситуацией в стране. В таких случаях ВСЕГДА, на всем протяжении человеческой истории, главный рецепт для правителей – “маленькая победоносная война”.

В общем, надо быть совсем уже дураком и трусом, чтобы не начать войну. Более того – Зеленский, думается, рискует попасть под военный переворот за “нерешительность”, если он не отдаст приказ на захват – то есть, по-украински, возвращение Донбасса в родную гавань.

И что, собственно, остается России с путинской точки зрения? Вариант – “держите меня семеро, я психический!” России, понятно, ни с какого боку не нужно клеймо агрессора – Путину и так хорошо; но надо изо всех сил изображать, что Россия, “если что”, готова на всё наплевать и начать войну с Украиной, играя на том, что Зеленский все-таки трус (это понятно по всему его поведению после избрания – он не лидер, конечно).

Крайне невыгодная и, скажу резче, – стратегически безнадежная позиция для России. По сути, приходится постоянно играть, изображая “вот такое я говно”. Скалиться, двигать туда-сюда войска вдоль границы, изображать приготовления к вторжению, к развязыванию войны… А что делают в это время мировые СМИ? Они ЗАРАНЕЕ готовят мировое общественное мнение к признанию РФ агрессором и изгоем. При ЛЮБОМ исходе столкновения с Украиной по Донбассу.

Выхода из этой ловушки, на мой взгляд, нет. Охеревшие диванные берсерки, безусловно, выход видят – надо, мол, “взять Киев”, и “проблема будет решена”. Угу. И поставить “гауляйтера Украины”. Для краткости ответим просто – взять Киев нельзя. Точка.

Поэтому вариант, думается, один: будет “уход американцев из Афганистана”, дубль два. Торжествующие талибы получат свой кабул Донецк обратно, на первое время так же объявят, что не собираются – пока – убивать всех “предателей” поголовно… Разве что таких ужасов, как люди, виснущие на взлетающих Илах с донецкого аэропорта, все ж не будет. Во-первых, и аэропорта давно нет, а главное – успеют добежать до ростовской границы. Я надеюсь.