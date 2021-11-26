Российский Красный Крест объявил сбор средств для пострадавших на шахте «Листвяжная»

Российский Красный Крест начал централизованный сбор средств для оказания адресной помощи пострадавшим и семьям погибших при аварии на шахте в Кемеровской области, сообщил председатель РКК Павел Савчук.

«Мы соболезнуем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии и готовы оказать поддержку нуждающимся. Основными направлениями помощи станут финансовая, а также психосоциальная поддержка в долгосрочном периоде. Уже сейчас мы запустили централизованный сбор средств для оказания адресной помощи»», – приводятся слова Савчука в сообщении на сайте РКК.

Сбор средств осуществляется в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы, офисы банка, приложение «ВТБ Онлайн» или сайт redcross.ru. Комиссия за перевод не взимается.

Ранее стало известно, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в результате взрыва погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей. На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека, тринадцати из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса. Позже в шахте нашли живого спасателя.

Напомним, что задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Однако во время спасательных работ звено горноспасателей перестало выходить на связь. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.