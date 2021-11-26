Зеленский заявил о стремлении Парижа заставить РФ принять участие в «нормандской четверке»

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной итогам первой половины его президентского срока, заявил, что Франция намерена продолжать оказывать давление на Россию, чтобы состоялся нормандский саммит с новым канцлером Германии.

«Поэтому Шарль Мишель (председатель Европейского совета – прим. ВЗГЛЯД) мне сказал, что нам надо формировать какой-то кейс, как разговаривать дальше. Я здесь рассчитываю на несколько форматов, скажу вам откровенно. Есть Нормандский формат, об этом говорит французская сторона, она хочет дальше давить на Россию, чтобы у нас состоялось заседание четверки уже с новым канцлером, мы это понимаем», – приводит слова украинского лидера КорреспонденТ.

По словам президента, параллельно у Киева есть ожидания и от переговоров США и России, понимая, что без Украины решения вопрос об Украине не будет. Украинский лидер заявил, что власти страны видят в этом случае другой формат, также параллельный формат переговоров.

Он анонсировал в ближайшее время разговор между руководителями президентских администраций Украины и России.

Зеленский подчеркнул, что разговор срочно необходим, так как люди и Европа должны видеть – если есть общение, то значит, что эскалации полномасштабной не будет. Зеленский сообщил о разговорах, встречах или звонках, которые должны состояться между представителями от Украины и России.