Определился соперник сборной РФ по футболу в стыковых матчах ЧМ-22

Сборная Польши стала соперником команды РФ в первом стыковом матче за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра пройдет в РФ 24 марта, передает РИА «Новости».

Сборные РФ и Польши играли друг с другом пять раз, у команд по одной победе и одному поражению, еще три матча завершились вничью.

Сборная РФ по футболу в случае победы над поляками в первом стыковом матче сыграет 29 марта в финале стыковых матчей с победителем встречи Швеция – Чехия.

21 ноября главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин заявил, что продолжит возглавлять национальную команду в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира-2022 в Катаре.

Ранее Карпин допустил, что может покинуть команду еще до стыковых матчей. Также он назвал своей виной поражение от команды Хорватии в заключительном туре отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Напомним, футболисты сборной РФ проиграли команде Хорватии в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 со счетом 0:1, единственный гол забил в свои ворота Федор Кудряшов. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Таким образом, потерпев поражение, РФ на ЧМ-2022 будет играть стыковые матчи за право попасть на турнир в Катаре. Российская команда сыграет с одной из команд, занявших вторые места в других группах. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира. Сборная РФ сыграет в плей-офф европейского отборочного турнира.