 

Определился соперник сборной РФ по футболу в стыковых матчах ЧМ-22

26.11.2021, 19:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСборная Польши стала соперником команды РФ в первом стыковом матче за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра пройдет в РФ 24 марта, передает РИА «Новости».

Сборные РФ и Польши играли друг с другом пять раз, у команд по одной победе и одному поражению, еще три матча завершились вничью.

Сборная РФ по футболу в случае победы над поляками в первом стыковом матче сыграет 29 марта в финале стыковых матчей с победителем встречи Швеция – Чехия.

21 ноября главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин заявил, что продолжит возглавлять национальную команду в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира-2022 в Катаре.

Ранее Карпин допустил, что может покинуть команду еще до стыковых матчей. Также он назвал своей виной поражение от команды Хорватии в заключительном туре отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Напомним, футболисты сборной РФ проиграли команде Хорватии в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 со счетом 0:1, единственный гол забил в свои ворота Федор Кудряшов. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Таким образом, потерпев поражение, РФ на ЧМ-2022 будет играть стыковые матчи за право попасть на турнир в Катаре. Российская команда сыграет с одной из команд, занявших вторые места в других группах. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира. Сборная РФ сыграет в плей-офф европейского отборочного турнира.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / “Неожиданно”, “Ох и классные”, “Просто будь счастлива”. Журналистка показала романтичные объятия с Позитивом

16.03 / Ученые установили, что развитый эмоциональный интеллект позволяет легко распознавать фейковые новости

12.10 / Армения предупредила о последствиях переброски Турцией боевиков в Карабах

02.05 / Стороны переговоров по СВПД решили смягчить санкции против Ирана

18.10 / Жаловался на проблемы со здоровьем. В полиции подтвердили смерь брата погибшего мэра Кривого Рога

07.09 / МВД Белоруссии рассказало о прячущихся за женщинами «боевиках»

15.07 / В Бундестаге ответили на обвинения Германии в предательстве ЕС

17.03 / Путин лично контролировал влияние украинского нардепа Деркача на выборы президента США – американская разведка

26.09 / Борисов назвал ракетный комплекс «Авангард» обесценивающим усилия США по ПРО

28.06 / Правоохранители сочли взрыв в Лондоне не связанным с терроризмом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика