Ученые: Регулярный недосып опасен для организма

Врач-кардиолог Дарья Сергеева пояснила о норме сна для организма человека. Сон менее 6 часов в сутки опасен для здоровья.

Дарья Сергеева рассказала, что раньше 8-часовой сон считался нормой для взрослого человека. Сейчас множественными экспериментами доказано, что для здоровой особи достаточно спать 6,5-7,5 часов в день. При этом исследователи выяснили, что у людей с регулярным недосыпом, а именно меньше 6 часов в сутки, увеличивается риск появления проблем с сердечно-сосудистой системой, может развиться гипертензия, ожирение и сахарный диабет.

Кардиолог подчеркнула, что проявления различных болезней не всегда связаны только с недосыпом. Наоборот, чрезмерная сонливость может указывать на нарушение здоровья. При постоянной усталости, слабости и тяге поспать Дарья Сергеева рекомендует обратиться к специалисту.

Источник: iz.ru