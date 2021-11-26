 

Ученые: Регулярный недосып опасен для организма

26.11.2021, 19:42, Разное
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Врач-кардиолог Дарья Сергеева пояснила о норме сна для организма человека. Сон менее 6 часов в сутки опасен для здоровья.
Дарья Сергеева рассказала, что раньше 8-часовой сон считался нормой для взрослого человека. Сейчас множественными экспериментами доказано, что для здоровой особи достаточно спать 6,5-7,5 часов в день. При этом исследователи выяснили, что у людей с регулярным недосыпом, а именно меньше 6 часов в сутки, увеличивается риск появления проблем с сердечно-сосудистой системой, может развиться гипертензия, ожирение и сахарный диабет.

Кардиолог подчеркнула, что проявления различных болезней не всегда связаны только с недосыпом. Наоборот, чрезмерная сонливость может указывать на нарушение здоровья. При постоянной усталости, слабости и тяге поспать Дарья Сергеева рекомендует обратиться к специалисту.

Источник: iz.ru



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