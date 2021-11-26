Текстурированный боб «поцелуй солнца» и короткий кроп с челкой: стильные стрижки и прически, не требующие особого ухода

Стиль состоит из ряда элементов, которые все вместе помогают создать красивый образ. Стрижка в этом плане занимает также не последнее место, и очень важно, чтобы прическа подходила под тип лица и подчеркивала красивую внешность. В уходе за собой правильный выбор прически так же важен, как и макияж.

Новый лук

Короткая стрижка помогает полностью изменить образ и скрыть недостатки. Например, высокий и широкий лоб можно легко сузить, выбрав удлиненный боб без челки. Текстурированный боб помогает подчеркнуть форму лица, максимально открывает щеки и делает акцент на скулах. В зависимости от длины прядей на висках можно открывать или, наоборот, прятать лицо.

Такой вариант боба часто выбирают для тонких, лишенных объема волос, которым требуется неровный срез. Техника выполнения стрижки состоит из разной длины прядей, которые на затылке помогают создать хороший объем.

Кстати, короткие стрижки одинаково хорошо выглядят и на светлых, и на темных волосах. Пряди, падающие на лицо, помогают подчеркнуть черты, сделать выразительными глаза и губы. Такой прием хорошо омолаживает и делает образ эффектнее.

Тонкие длинные волосы выглядят очень скучно и не дают желаемого объема. Поэтому короткая стрижка станет для обладательниц таких прядей настоящим спасением, ведь зрительно волосы кажутся более плотными и густыми.

Дерзкие мотивы

Максимально открытое лицо кажется более ярким и интересным. С помощью текстурированного боба “поцелуй солнца” можно достичь желаемого эффекта и подчеркнуть свои черты. Лицо полностью открыто и кажется очень светлым.

Даже максимально короткая мальчишеская стрижка делает образ таким же женственным и нежным, как простые кудри на длинных волосах. Поэтому не нужно бояться изменений и экспериментировать с разными вариантами.

Порой сложно уложить длинные волосы так, чтобы они максимально сохраняли объем, при этом пряди были плотными и густыми. Для этого стилисты предлагают варианты с неровным срезом, который помогает визуально уплотнить пряди. Многослойные стрижки на длинных волосах будут так же популярны, как и короткие варианты для волос.

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При выборе стрижки нужно также учитывать густоту прядей. Даже если волосы тонкие, но при этом достаточно густые, можно экспериментировать с разными типами стрижек. Объем можно получить и с помощью натурального тонирования. Использование техники балаяж или окрашивания также подходит для создания пышности. Главное, подобрать максимально натуральные оттенки, чтобы образ действительно был эффектным и красивым.

Советы специалистов

Кудрявые от природы волосы не нужно выпрямлять или пробовать уложить в новую укладку. Достаточно подчеркнуть уже имеющиеся локоны с помощью простой стрижки, которая не затронет длину и объемность.

Стилисты предлагают также сделать небольшую челку, которая в завитках будет выглядеть по-женски стильно. Если такие пряди слишком пористые и ломкие, то можно использовать для укрепления технику мелирования и светлую краску. Визуально это также добавит желаемой пышности.

Прямые от природы волосы могут завиваться при неровном срезе. Это хороший вариант для смены имиджа. Даже среднего размера локоны могут существенно смягчить образ и сделать внешность еще приятнее и нежнее.

Если не хочется терять длину, то можно ее оставить, сделав многослойную прическу с объемом на затылке. Можно также добавить объемности спереди с помощью подрезанных боковых прядей.

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Боковая челка также способна омолодить образ, поэтому такой эксперимент будет полезен женщинам с круглым лицом и высоким лбом.

Преображение года

Удлиненный боб с косым срезом отлично впишется в образ обладательницы круглого лица. Если же не хочется четких и резких линий, а волосы любят пышность и объем, то можно попробовать вариант с крупными локонами в бобе без челки. Такая стрижка отлично впишется в образ женственной и нежной девушки, ищущей романтики.

Стильная стрижка кроп с круглой челкой подойдет практически всем типам лица. Это универсальный выбор для длинных волос. Хотя короткие стрижки сейчас и занимают топовые позиции, но длинные волосы и дальше продолжают будоражить красивыми укладками. Особенно актуален такой выбор для светлых густых волос достаточной плотности. Даже без челки такая длина смотрится отлично и делает образ максимально дорогим и привлекательным.

Современная бьюти-индустрия предлагает разные варианты для улучшения образа, начиная от коротких и прямых и заканчивая длинными волнистыми прядями. Главное – найти свой непревзойденный стиль и наслаждаться созданным образом.