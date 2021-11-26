 

Ярош – Данилову: Нельзя вести себя как ребенок. “Ой, меня нет. Я в домике”

26.11.2021, 19:32, Новости дня
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Журналистка спросила у Яроша, что бы он сказал секретарю СНБО Алексею Данилову, который в эфире ток-шоу на слова экспертов о тех или иных проблемах в армии говорит, что в армии все хорошо.

“Ну, господин Алексей, на мой взгляд, не из худших там. Но при всем этом, знаете, нельзя вести себя как ребенок. Вот закрылось – и: “Ой, меня нет. Да я в домике”. Ну проблемы – они все равно существуют. И оттого, что о них не будут говорить, они ведь никуда не денутся. Они только будут накапливаться, как снежный ком, а затем лавиной задавят этой снежной просто-напросто. И все”, – отметил Ярош.

Он подчеркнул, что сейчас, в XXI веке, невозможно скрыть какую-либо информацию.

“И нужно относиться нормально к критике, к каким-то даже таким радикальным наездам и так далее. Теперь все на нервах. Ну, общество же наэлектризовано войной, неурядицами экономическими и так далее. Поэтому здесь нужно признавать существующие ошибки и пытаться их исправить. И все. Нельзя скрываться от проблем”, – добавил Ярош.

Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться? Читайте полный текст интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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