 

Охранники Зеленского сбили с ног журналистку

26.11.2021, 19:32, Новости дня
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У здания, где проходил пресс-марафон, собрались журналисты, которые не попали на мероприятие. Охрана Зеленского оттесняла их, возле автомобиля президента произошла давка, в результате которой журналистка упала на землю.

По данным телеканала, пострадала журналистка Анна Дзьоба.

“Представители УГО толкнули [меня] на капот автомобиля, после этого меня повалили на землю. Вот так завершилась пресс-конференция Владимира Зеленского. Сейчас ожидаем скорую помощь”, – рассказала она.

Telegram-канал PavlovskyNews опубликовал видео инцидента.

Контекст:

Владимир Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Глава государства проводил пресс-марафон со СМИ в октябре 2019 года. Мероприятие длилось 14 часов.

Последний раз со СМИ глава государства общался на большой пресс-конференции 20 мая 2021 года. Локацией было выбрано госпредприятие “Антонов”.

26 ноября Зеленский провел пресс-марафон “30 вопросов президенту Украины”, который посвящен экватору его пребывания в должности главы государства. Мероприятие началось в 12.00. Планировалось, что президент будет общаться с журналистами три часа, но пресс-марафон длился около пяти с половиной часов.

На него пригласили журналистов из 32 СМИ, традиционной аккредитации не было. Представители медиа, которых на мероприятие не пригласили, устроили акцию протеста. Мероприятие транслировалось на канале Офиса президента в YouTube.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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