Visa и MasterСard снизили комиссии интерчейндж

Снижение размера ставки комиссий интерчейндж произошло в рамках выполнения условий меморандума о содействии конкурентному платежному рынку в Украине. Предпосылкой снижения комиссий стало предоставление Антимонопольным комитетом разрешения компаниям MasterСard и Visa на согласованные действия в виде уменьшения размера внутригосударственных межбанковских комиссий, пояснили в НБУ.

“Национальный банк положительно оценивает продолжение постепенного снижения ставок для внутригосударственных операций в Украине. Мы считаем, что дальнейшая реализация меморандума позволит сбалансированно развивать безналичные расчеты с учетом уровня охвата граждан банковским обслуживанием с одной стороны и развития платежной инфраструктуры с другой. По нашему мнению, это также повлияет на уменьшение банками-эквайрами тарифов для торговцев, что, в частности, будет способствовать снижению расходов бизнеса”, – сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Контекст:

17 мая НБУ, Masterсard и Visa подписали меморандум о содействии конкурентному платежному рынку в Украине. Документом закреплено постепенное снижение предельного размера комиссии интерчейндж. Меморандум предусматривает, что платежные системы должны снизить предельные размеры ставок комиссии интерчейндж: через две недели после получения разрешения АМКУ – до уровня не более 1,20%; с 1 июля 2022 года – до уровня не более 1,00%; с 1 июля 2023 года – до уровня не более 0,9%.

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