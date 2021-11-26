Ярош: Встреча Зеленского с Путиным не нужна. О чем можно с ним договариваться? О сдаче наших национальных интересов?

Он считает, что оснований для переговоров и личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, которой хочет Зеленский, на сегодня нет.

“На мой взгляд, она [встреча] не нужна, потому что переговоры можно вести с позиции силы. Сила пока еще намного больше у Путина. О чем можно с ним договариваться? О сдаче наших национальных интересов? О реализации того “Минска”, который… ну, заранее ясно, что это подрывает государственность Украины и уничтожает ее практически. Поэтому я не вижу даже оснований для переговоров как таковых. Ну, единственное основание – это вывод их войск, их техники и так далее. Но он ведь этого не сделает”, – сказал Ярош.

Он назвал ситуацию тупиком, и отметил, что по заявлениям Офиса президента также видно, что власти сомневаются, работает ли нормандский формат и можно ли дальше реализовывать Минские соглашения.

“[“Минск” мертворожденный?] Да, абсолютно. И он с самого начала был… Я выступал, когда еще “Минск-1″ подписали. Я говорил, что это ни к чему хорошему не приведет. И неоднократно повторял, что играть в него еще можно, ну чтобы обороноспособность укрепить, там, оттянуть время… Но это ведь не может быть бесконечно”, – сказал он.

Ярош подчеркнул, что, по его мнению, нужно искать совершенно другие форматы переговоров.

“Тем более что опять же мы знаем: и немецкая политика, и французская политика – она довольно пророссийская. И сейчас вот “Северный поток – 2″ – подтверждение этим словам. Поэтому, соответственно, иметь таких союзников, которые нам не поставляют оружие, не поддерживают нас реально в этой борьбе с агрессором, – это неправильно… Главную ставку нужно делать на Штаты и на Великобританию как союзников. Англосаксонская эта так называемая политика – она всегда антироссийская”, – считает советник главнокомандующего ВСУ.

Он добавил, что главный расчет должен быть на собственные силы украинского народа, “потому что какие бы союзники хорошие ни были, если сам народ не воюет за свою независимость, кто нас будет поддерживать?”

Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться? Читайте полный текст интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже, на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. “Это действительно идеальное место для диалога о мире”, – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как “ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже”.

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля “пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России”.

5 сентября Кулеба говорил, что украинская сторона “не прячется” от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но “создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи”.

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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