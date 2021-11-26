Менингит убивающий: что нужно знать о прививках



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ВОЗ планирует победить менингит к 2030 году

Ежегодно во всем мире от различных форм менингита умирает 250 тысяч человек, а каждый пятый заболевший сталкивается с разрушительными последствиями для своего здоровья, в том числе с потерей слуха, параличом, проблемами с памятью и обучаемостью, судорогами, почечной недостаточностью.

Менингит – опасное заболевание, которое характеризуется воспалением мягких мозговых тканей головного и спинного мозга. Болезнь развивается быстро, иногда стремительно, и может вызвать серьезное поражение мозга и даже привести к смерти.

Менингит в основном передается воздушно-капельным путем – через кашель и чихание больного человека. Также заражение возможно через предметы обихода, еду или воду. В группе риска – малыши до 5 лет, люди со сниженным иммунитетом, курильщики, подростки и пожилые люди. Инкубационный период заболевания – от 1 до 10 дней.

Кстати, вы не заболеете менингитом, если выйдете на улицу без шапки. Это не более чем миф. Да, пик заболеваемости менингитом действительно приходится на холодное время года, но головные уборы тут ни при чем. Менингит вызывают вирусы и бактерии, а наличие или отсутствие шапки никак не влияет на риск заражения.

Разновидности менингитов

Менингиты делятся на два основных вида: бактериальный (возбудители – менингококки, пневмококки и гемофильная палочка) и вирусный (возбудители – энтеровирусы и герпесвирус)

Бактериальный – наиболее тяжелый тип менингита, без лечения смертность от него может достигать 70%. Вирусные менингиты встречаются чаще бактериальных, но протекают существенно легче и порой даже не требуют специального лечения.

При этом менингит – это болезнь, которую в значительной степени можно предотвратить с помощью вакцинации. В связи с чем в сентябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения представила первую в историю стратегию по борьбе с менингитом.

С помощью эффективных вакцин ВОЗ планирует полностью победить менингит к 2030 году. Причем в документе речь идет в основном об остром бактериальном менингите, на который приходится более 50% из 250 000 смертельных случаев.

Кстати, вы не заболеете менингитом, если выйдете на улицу без шапки. Это не более чем миф. Да, пик заболеваемости менингитом действительно приходится на холодное время года, но головные уборы тут ни при чем. Менингит вызывают вирусы и бактерии, а наличие или отсутствие шапки никак не влияет на риск заражения.

Когда прививка от менингита появится в Национальном календаре

Есть хорошие новости: в сентябре 2020 года Правительство РФ утвердило стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Было решено добавить новые вакцины в национальный календарь прививок — в том числе для профилактики менингококковой инфекции.

Можно сказать, что лед тронулся: в государственных поликлиниках стали потихоньку появляться бесплатные вакцины против менингита.

Но официально в РФ вакцинация против менингококковой инфекции входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям. Регионы могут закупать вакцину и массово делать прививки, например, для предотвращения эпидемии, когда где-то фиксируется вспышка менингита или уровень заболеваемости выше, чем в целом по России.

Кроме того, санитарно-эпидемиологическая обстановка обостряется при стихийных бедствиях или крупных техногенных авариях. Так несколько лет назад массовую вакцинацию от основных инфекций проводили после наводнения на территориях Дальнего Востока.

Какие возбудители менингита встречаются в России

Врач-инфекционист, д.м.н. Андрей Девяткин, отмечает, что в РФ самыми распространенными возбудителями являются менингококки типа A и С — они ответственны примерно за 54% бактериальных менингитов.

Другие серотипы менингококка, как правило, вызывают спорадические случаи заболеваний. При этом в последние годы в стране растет число тяжелых случаев менингококковой инфекции, вызванных менигококком серогруппы W-135 (африканского происхождения).

Какую вакцину выбрать для максимальной защиты

Самый бюджетный вариант – менингококковая полисахаридная вакцина, которая применяется для выработки иммунитета к серотипу А и С. Но с точки зрения защиты есть варианты и получше — так импортная вакцина «Менактра» содержит полисахариды четырех серогрупп – А, С, Y и W-135 и защищает от четырех из пяти наиболее распространенных серотипов, вызывающих тяжелые формы менингококковой инфекции.

Это так называемая, конъюгированная вакцина нового поколения (представляющая собой комплексы бактериальных полисахаридов и токсинов), которую, в отличие от полисахаридных вакцин, «видит» иммунная система ребенка первого года жизни.

Импортная полисахаридная четырехвалентная вакцина «Менцевакс ACWY» относится к вакцинам старого поколения и, как и российская, используется только с двух лет. Раньше делать это нет смысла – у ребенка просто не сформируется иммунитет.

Отдельный вопрос – вакцинация от менингококка серотипа B. Сейчас в РФ не зарегистрировано вакцины от инфекции этого типа, и некоторые пациенты, желающие привиться, едут за границу, где покупают препарат Bexsero.

Но преувеличивать роль вакцины от менингококка B не стоит: по словам заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, профессора Михаила Костинова, в нашей стране он встречается очень редко, и врачи его практически не знают.

По той же причине зарубежные компании не спешат продвигать такие вакцины на российский рынок – ведь препараты должны пользоваться спросом. Как объяснили в GlaxoSmithKline, компании-производителе Bexsero, действительно, на данный момент эта вакцина в РФ не зарегистрирована.

«Мы пока еще не подавали его на регистрацию в России. Но рассматриваем эту возможность», – рассказал представитель компании. Производить вакцины сложно и дорого, но по тем препаратам GSK, которые пользуются в РФ спросом, компания, как правило, потребность закрывает.

Насколько вообще эффективны вакцины?

Роспотребнадзор сообщает, что иммунизация против менингококковой инфекции полисахаридной вакциной приводит к быстрому (с 5 по 14 день) нарастанию антител, невосприимчивость сохраняется у детей в течение не менее 2 лет, у взрослых после вакцинации антитела сохраняются до 10 лет, повторная вакцинация проводится не ранее, чем через 3 года. Это официальная позиция, она не всегда совпадает с мнением врачей.

Как объяснил врач-инфекционист, д.м.н. Андрей Девяткин, , вакцины от менингококковой инфекции не гарантируют длительной защиты. Дело в том, что эффективность вакцин связана с видом возбудителя. Наибольшую эффективность демонстрируют вакцины против вирусных инфекций, особенно когда используются живые вирусы (например, вакцины против кори, краснухи, оральная полиомиелитная вакцина).

Что же касается менингококка, то это не вирус, а микроб (бактерия Neisseria meningitidis), и прививка от него направлена на выработку иммунитета к определенному штамму серотипа возбудителя, который вызывает тяжелый патологический процесс.

В качестве антигена для создания менингококковых вакцин используется полисахарид защитной капсулы возбудителя, специфичный для каждого серотипа. Такой иммунитет нестоек, в лучшем случае он будет сохраняться 3-5 лет. Практически все применяемые бактериальные вакцины гарантированно защищают лишь на ближайший годичный период, а далее иммунитет снижается.

Основная же проблема специфической (вакцинальной) профилактики менингококковой инфекции заключается в том, что ее могут вызвать 12 серотипов возбудителя, а универсальной вакцины против них пока нет.

Велика ли вероятность заболеть менингитом

К счастью, менингококковая инфекция – это не высококонтагиозное инфекционное заболевание, которое легко передается от человека к человеку при мимолетном контакте, как, например, корь или ветряная оспа, отмечает Девяткин.

Менингококковая инфекция встречается только у людей, возбудитель неустойчив во внешней среде. Источник инфекции – бактерионоситель или больной менингококковый назофарингитом, механизм передачи инфекции воздушно-капельный. Поэтому для заражения нужен, во-первых, достаточно длительный и тесный контакт, близкое общение в замкнутом пространстве с кем-то легко болеющим либо носителем микроба.

А во-вторых, для развития заболевания – восприимчивый, неиммунный человек, который раньше с менингококком не встречался. Поэтому, считает эксперт, не следует бояться сезонных респираторных инфекций. Повторные ОРЗ – это возможность создания прочного иммунитета, в том числе против менингококка.

Важно!

Носительство менингококка, а также повышенная чувствительность к возбудителю часто встречается у членов одной семьи. Поэтому если в семье несколько детей, и один из них уже перенес менингококковый менингит, рекомендуется обследовать и, при необходимости, пролечить и вакцинировать остальных детей, а также их родителей.

Если человек переболеет менингококковым назофарингитом, у него вырабатывается специфический иммунитет против менингококка. Таким образом, повторно заразившись менингококком, он уже не заболеет в тяжелой форме, а может, и не заболеет вообще.

Однако нельзя легкомысленно относиться к каждому случаю заболевания ОРЗ, потому что респираторные симптомы могут быть дебютом тяжелой менингококковой инфекции, подчеркивает Девяткин. Поэтому каждого заболевшего надо изолировать и обязательно немедленно показать врачу.

Основное в борьбе с менингококковой инфекцией – своевременное выявление и изоляция всех больных и носителей возбудителя, немедленное лечение всех заболевших.