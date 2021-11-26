 

Косит под Наташку – Личное мнение

26.11.2021, 19:18, Разное
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Не могу сказать, на каком основании все считают исполнительницу Мадонну суперзвездой.

Внешность — на любителя. Вокальные данные — слабые. Некрасивая баба обрела популярность в пуританской Америке того времени нарушением строгой морали и шок-контентом.


Фото: Соцсети

И вот сейчас, в свои 63 года, баба Луиза вывалила сиськи в кровати, а потом сама завалилась задницей кверху куда-то на пол.

Это свежие снимки исполнительницы из Инстаграма. Что бабка потеряла под кроватью и зачем она показывает нам сосок, я не знаю.


Фото: Соцсети

Сосок и отверстия мне пришлось замазать, простите. И не потому что законы такие, а чтобы вас не стошнило.

Пытаться привлечь внимание сиськой в 63 года, конечно, возможно. Технологии обработки фото и видео давно позволяют разгладить морщины хоть на лобке.

Вот только зачем это нужно? Кого от вида бабы Луизы торкнет?

«Ангел наблюдает за мной», подписала Чикконе снимок ягодицами вверх из-под кровати.

Серьёзно? Если уж какой ангел и видит это, то это — Ангел смерти, который думает, не пора ли бабку уже успокоить?

Источник: Лена Миро



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