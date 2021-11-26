Призовой фонд новогоднего тиража «Русского лото» будет направлен на погашение долгов «Роснано»

Компания «Столото» приняла решение провести новогодний розыгрыш «Русского лото» в новом формате. 90 % призового фонда будет направлено на выплаты по долгам госкорпорации «Роснано».

«За последнюю неделю мы получили тысячи писем и звонков от обеспокоенных граждан с одной просьбой – помочь урегулировать ситуацию с компанией «Роснано». Люди понимают, что передовые технологии – это будущее России, это основа прочного фундамента экономического роста. Мы провели опрос на сайте и выяснили, что участники лотерей готовы отказаться от части выигрыша в пользу оказавшейся в сложной ситуации компании. На основании этих данных, а также осознавая свою ответственность перед Россией и будущими поколениями, мы приняли решение направить 90 % призового фонда новогоднего тиража на выплату долгов «Роснано». При этом минимум 100 миллионов рублей будет разыграно, так что я призываю граждан активнее покупать билеты», – заявил глава «Столото» Армен Саркисян.

Министерство финансов и министерство спорта России, которые являются организаторами государственных лотерей, поддержали решение «Столото».

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