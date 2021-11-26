 

Призовой фонд новогоднего тиража «Русского лото» будет направлен на погашение долгов «Роснано»

26.11.2021, 19:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания «Столото» приняла решение провести новогодний розыгрыш «Русского лото» в новом формате. 90 % призового фонда будет направлено на выплаты по долгам госкорпорации «Роснано». 

«За последнюю неделю мы получили тысячи писем и звонков от обеспокоенных граждан с одной просьбой – помочь урегулировать ситуацию с компанией «Роснано». Люди понимают, что передовые технологии – это будущее России, это основа прочного фундамента экономического роста. Мы провели опрос на сайте и выяснили, что участники лотерей готовы отказаться от части выигрыша в пользу оказавшейся в сложной ситуации компании. На основании этих данных, а также осознавая свою ответственность перед Россией и будущими поколениями, мы приняли решение направить 90 % призового фонда новогоднего тиража на выплату долгов «Роснано». При этом минимум 100 миллионов рублей будет разыграно, так что я призываю граждан активнее покупать билеты», – заявил глава «Столото» Армен Саркисян.

Министерство финансов и министерство спорта России, которые являются организаторами государственных лотерей, поддержали решение «Столото».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Мнение: Мои заказчики выиграли тендер в ЕС (с)

24.07 / Закрытие консульства Китая в Хьюстоне вызывает к жизни призрак новой Холодной войны

18.07 / Ученые: Источник коронавируса мог быть на фермах диких животных в Китае

21.04 / Правда о картине «Спаситель мира» раскрыта

14.06 / Мнение: “Мы скоро вернемся”

26.07 / Доктор Ожла рассказал, какие продукты мешают сохранять молодость кожи

20.01 / Мнение: Запретить “Тетрадь смерти”

17.08 / “Мне повезло”: Моргенштерн восхитился фотоснимком своей возлюбленной

10.11 / Это горе — не беда – Личное мнение

08.02 / Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло почти на 16 тысяч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика