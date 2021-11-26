 

Максим Шугалей требует защитить Россию от нападок Европарламента

26.11.2021, 19:04, Новости дня
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Социолог Максим Шугалей выступил с открытым письмом в адрес министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ученый возмущен нападками Европарламента на Россию, изложенными в резолюции от 25 ноября. Евробюрократы ополчились на российскую «ЧВК Вагнера», под которой фактически понимаются любые россияне, работающие за границей.

Вымышленные преступления, согласно резолюции, совершаются в местах, где так или иначе присутствуют интересы Российской Федерации. Очевидно, что главная цель обвинителей – дискредитация Российской Федерации, – уверен Шугалей.

Шугалей приводит наиболее яркий пример развязанной Западом информационной войны.

С начала 2020 года после того, как Российские военные специалисты показали свою эффективность в подготовке армии ЦАР для борьбы с вооруженными группировками и террористами, началась дискредитационная кампания против российских инструкторов в СМИ, основанная на фейках. Именно на эти материалы СМИ ссылаются обвинители Европарламента. При том, что президент ЦАР, министерство иностранных дел и официальные представители жандармерии ЦАР неоднократно заявляли, что обвинения против российских специалистов голословны и не подтверждаются фактами, – отметил ученый. Тем не менее, Европарламент считает возможным использовать в своей резолюции любой информационный мусор.

Резолюция Европарламента наносит урон имиджу РФ в мире, уверен Шугалей. МИД должен защитить страну и ее честь от нападок потерявших совесть и разум клеветников.



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