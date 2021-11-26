Зеленский со скандалом покинул пресс-конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский завершил и со скандалом покинул пресс-конференцию, посвященную итогам первой половины его президентского срока.

«Чтобы уехать, президенту пришлось прорываться через блокаду журналистов, которые не были на пресс-марафоне. Охрана грубо оттесняла представителей СМИ, из-за чего случилась давка», – пишет украинский журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале.

Напомним, 26 ноября состоялась пресс-конференция главы Украины. В ходе встречи с представителями СМИ он ответил на ряд вопросов, касающихся политики и экономики.

Так, Зеленский заявил, что еще не определился, будет ли баллотироваться в президенты на второй срок. По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.

Также он назвал строительство газопровода «Северный поток-2» трагедией для страны, призвав ЕС и США выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности Украины.

Экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова Зеленский назвал одним из тех, по чьей вине потеряли Крым, а экс-главу страны Петра Порошенко назвал причастным к потере Донбасса.