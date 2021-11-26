В театре им. Вахтангова предложили разрешить полную посещаемость при наличии QR-кодов

Если в учреждении культуры свыше 80% вакцинированы и имеют QR-коды, то можно разрешить им посещаемость не 70%, а 100%, сообщил директор Государственного академического театра им. Е. Вахтангова Кирилл Крок в обращении к Общественной палате.

«Я представляю культурную отрасль в Москве. Есть две вещи, которые очень волнуют все театральное сообщество Москвы и России. Мы за безусловную вакцинацию. В театре Вахтангова порядка 95% сотрудников театра привиты и имеют QR-коды. Мы также требуем от наших зрителей при посещении театра QR-коды. Я обращаюсь к Общественной палате с просьбой при рассмотрении данного законопроекта учесть несколько фактов и рекомендовать законодателю включить это в закон. Если в учреждении культуры свыше 80% вакцинированы и имеют QR-коды (либо они переболели или имеют медотвод), то разрешить нам посещаемость не 70%, а 100%. Мы создаем в залах зону, свободную от ковида», – приводятся слова Крока в Telegram ОП.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Он также призвал открыть оффлайн-кассы учреждений культуры.

«Кассир продает билеты через стекло, личного контакта между покупателем и кассиром нет. Огромная аудитория наших зрителей – люди пенсионного возраста и те, кто не доверяет покупке билетов онлайн. От этого страдает целая отрасль, наши зрители. Мне кажется, это избыточное административное регулирование, которое сегодня существует на территории города, – сообщил Крок.

Напомним, в середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Проекты предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Один из законопроектов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. В Госдуме запланировали первое чтение законопроектов на 16 декабря.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

Законопроект о QR-кодах в общественных местах уже поддержали Северная Осетия, Новосибирская область, Нижегородская область, Брянская область, Омская область, Магаданская область, Москва, Московская область, Рязанская область, Челябинская область, Волгоградская область, Ростовская область, Калининградская область, Псковская область, Приморский край, Пермский край, Хабаровский край, Татарстан, Коми, Чувашия, Удмуртия.