 

Социолог Максим Шугалей вступился за честь России

26.11.2021, 18:48, Разное
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Известный социолог и общественный деятель Максим Шугалей обратился с открытым письмом в МИД России. Гнев Шугалея вызвала резолюция Европарламента от 25 ноября. В ней европейские бюрократы изложили множество обвинений в адрес российской «ЧВК Вагнера» и призвали наложить на нее санкции.
Фактически под «вагнеровцами» Европарламент готов понимать любых граждан России, работающих за рубежом. Что касается «доказательной базы», то она целиком базируется на фейках и вбросах, давно и основательно опровергнутых. Так, относительно работы российских инструкторов в Центральноафриканской Республике перепеваются многократно разобранные слухи. Обвинения в адрес россиян регулярно опровергаются правительством, президентом, представителями МИД и жандармерии ЦАР, однако их с достойным лучшего применения упорством продолжают вбрасывать в информационное пространство.

Очевидно, что главная цель обвинителей – дискредитация Российской Федерации, – поясняет Шугалей. – Вымышленные преступления, согласно резолюции, совершаются в местах, где так или иначе присутствуют интересы Российской Федерации. Вопиющие нарушения, о которых говорят европарламентарии, не имеют никакого подтверждения.

В заключение Максим Шугалей просит МИД РФ защитить честь и достоинство РФ и ее граждан. Безответственные выходки Европарламента не могут оставаться безответными.



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