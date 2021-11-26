 

Социолог Шугалей: МИД должен защитить честь России!

26.11.2021, 18:28, Разное
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Европейские бюрократы выложили массу бездоказательных обвинений в адрес россиян. У Шугалея нет сомнений по поводу этого потока инвектив:

Очевидно, что главная цель обвинителей – дискредитация Российской Федерации.

Социолог обращает внимание МИД, что согласно резолюции, вымышленные преступления совершаются в местах, где присутствуют интересы России, а “вопиющие нарушения”, упоминаемые европарламентариями, не получают никаких подтверждений.

В качестве примера он приводит ситуацию в Центральноафриканской Республике. В этой стране по соглашению с местным законным правительством и с ведома ООН работают российские инструкторы, показавшие высочайшие качества при подготовке вооруженных сил республики для борьбы с террористами. Однако именно после того, как россияне продемонстрировали свои возможности, началась кампания по дискредитации их усилий, основанная на фейках.

“Именно на эти материалы СМИ ссылаются обвинители Европарламента. При том, что президент ЦАР, министерство иностранных дел и официальные представители жандармерии ЦАР неоднократно заявляли, что обвинения против российских специалистов голословны и не подтверждаются фактами”, – отмечает Шугалей.

Социолог констатировал, что резолюция наносит ущерб имиджу России в международном сообществе.

“Считаю, что данной резолюцией нанесен ущерб имиджу Российской Федерации в международном сообществе.

Прошу представителей МИД РФ защитить честь и достоинство России и ее граждан“, – заключает социолог.



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