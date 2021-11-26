Гражданская казнь перенесена

Первый раунд слушаний в Верховном суде по делу «Мемориала» прокуратура проиграла с разгромным счетом, но его судьба будет зависеть совсем не от этого.

Иллюстрация: Нюся Красовицкая, для «Новой газеты»

Решение о ликвидации «Мемориала»* или об отказе Генпрокуратуре в этом иске будет вынесено по существу теперь только 14 декабря, после прений сторон. Если бы оно было только юридическим, об исходе можно было бы с уверенностью говорить уже сегодня: обсуждая допустимые доказательства, истцы не смогли ответить на целый ряд вопросов ответчиков, в частности, о том, кому и какой вред нанесло и продолжает наносить (поскольку иск составлен в настоящем времени) отсутствие маркировки на малой части информационной продукции «Мемориала», притом все 10 нарушений, по которым было составлено 20 протоколов (на общество и его председателя отдельно), были допущены еще в 2019 году.

Представители прокуратуры упирали на тот факт, что ответчик «скрывал» свой статус. В иске генпрокурора Игоря Краснова об этом говорилось не столь резко, и новый акцент должен был произвести на судью Анну Назарову плохое впечатление: «сокрытие» подразумевает прямой умысел, а все представленные прокуратурой материалы свидетельствуют в худшем случае лишь о небрежности «Мемориала».

Иллюстрация: Нюся Красовицкая, для «Новой газеты»

Его представители пояснили, что у общества открыто 35 сайтов, только на главном из них выложено 1715 страниц, оно ведет 21 аккаунт в соцсетях, не считая буклетов и книг, которые после предъявления претензий к обществу в 2019 году все без исключения маркированы. Исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова продемонстрировала визитку, маркированную статусом «агента», и судья даже согласилась приобщить ее к материалам дела, но ни прокуратура, ни РКН, ни Минюст так и не смогли объяснить, какую именно продукцию и как надо помечать и попадают ли в категорию «продукции» визитки и что-либо еще.

Иллюстрация: Нюся Красовицкая, для «Новой газеты»

Иллюстрация: Нюся Красовицкая, для «Новой газеты»

Иллюстрация: Нюся Красовицкая, для «Новой газеты»

Иллюстрация: Нюся Красовицкая, для «Новой газеты»

До 2019 года ни Минюст, ни Роскомнадзор, чьи представители участвовали в заседании, аналогичных претензий к «Мемориалу» не предъявляли.

Все 10 фактов нарушений были зафиксированы в трехмесячном промежутке. На вопрос, как так получилось, представитель РКН пояснила, что там проверяют маркировку по мере поступления сообщений о ее отсутствии от жителей или организаций,

но в 2020–2021 годах таких сигналов в отношении «Мемориала» к ним не поступало.

Представители «Мемориала» приобщили к делу документы о своевременной уплате штрафов на общую сумму 4,5 млн рублей и попросили суд выслушать свидетелей, которые ожидали в коридоре:

бывшего уполномоченного по правам человека в РФ Владимира Лукина,

протоиерея Алексея Уминского,

режиссера и правозащитника Алексея Симонова.

и других, кто мог бы много чего рассказать о деятельности «Мемориала».

Такая информация позволила бы правильно ответить на вопрос о соразмерности формальных нарушений и требования ликвидировать «Мемориал», который более 30 лет помогает людям и сохраняет историческую память для страны. Судья, однако, согласилась с мнением истцов, что в этом процессе подлежит обсуждению лишь вопрос о наличии или отсутствии маркировки «иностранного агента».

Иллюстрация: Нюся Красовицкая, для «Новой газеты»

Представляющие «Мемориал» адвокаты Мария Эйсмонт и Михаил Бирюков, юристы Григорий Вайпан, Татьяна Глушкова и другие указали, что почти все штрафы были уплачены более года назад, то есть по закону «Мемориал» считается не привлекавшимся к административной ответственности в части восьми нарушений из инкриминированных ему десяти, а учет этих штрафов при решении вопроса ликвидации означал бы несоблюдение запрета наказывать дважды за одно и то же.

Старшина юридической команды «Мемориала» Генри Резник на первом заседании берег силы и время от времени говорил только: «Гм-гм!..»

— что, впрочем, не сулит прокуратуре легкой победы в состязательных прениях 14 декабря.

Итог впечатлений от первого дня заседания состоит в том, что в 2019 году, когда РКН и Минюст странным образом получили за три месяца десять «сообщений», аналогичная атака на «Мемориал» уже готовилась, но была остановлена, видимо, на политическом уровне. В ноябре 2021-го на каком-то еще уровне было решено ее возобновить, а раз поступил такой «сигнал», генпрокурору Игорю Краснову просто принесли старье, не удосужившись какую-нибудь бяку посвежее, умеючи, найти.

Иллюстрация: Нюся Красовицкая, для «Новой газеты»

Между этим и следующим заседанием в Верховном суде должно случиться между тем еще одно событие, которое может повлиять на исход дела: на 9 декабря намечена встреча президента с СПЧ, и вопрос о «Мемориале» на этой встрече так или иначе будет задан.

Леонид Никитинский, обозреватель, член СПЧ

* «Мемориал» признан Минюстом РФ организацией, выполняющей функции «иностранного агента»

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