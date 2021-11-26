Мантуров открыл в Тамбовской области новое производство обуви спецназначения

Новое производство обуви специального назначения, в ходе рабочего визита в Тамбовскую область министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, открыто на площадке компании «Фарадей» в городе Рассказово.

Денис Мантуров отметил, что потенциал промышленного комплекса региона большой, темпы роста промышленности впечатляющие, перспективным производствам будет оказана необходимая государственная поддержка.

«Реализация этого инвестпроекта повысит производительность труда, снизит себестоимость продукции, расширит ассортимент. Выпуск продукции увеличится на 800 тысяч пар обуви в год. Это производство не имеет аналогов в РФ и является отражением развития программы импортозамещения», – отметила президент компании «Фарадей» Светлана Андрианова».

Обувное производство – не единственная тема совещания губернатора и министра. Денис Мантуров и Максим Егоров обсудили программу господдержки для индустриальных предприятий области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Промышленная выставка, организованная на площадке «Фарадея», была посвящена перспективным проектам ведущих тамбовских предприятий. На выставке представлена информация и образцы продукции девяти ведущих предприятий Тамбовщины.

«Новые современные производства – это гордость Тамбовщины. Только с применением высоких технологий можно успешно конкурировать и повышать производительность труда. Одна из главных задач сегодня – осуществить капитализацию регионального фонда развития промышленности. Этот Фонд станет основным инструментом стимулирования развития промышленности и войдет в состав инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области. При поддержке Фонда промышленные предприятия области могут реализовывать проекты по разработке и производству новых видов продукции, осуществлять техническое перевооружение. В итоге ожидается рост промышленного производства и производительности труда в регионе, –заявил врио главы региона Максим Егоров.

В ходе рабочего визита в Тамбовскую область министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров также вручил временно исполняющему обязанности главы администрации Тамбовской области Максиму Егорову сертификат на получение инвентаря и оборудования для местных спортшкол. Сертификат предусматривает получение хоккейных клюшек, горных лыж, сноубордов, кресла-коляски для спортивных танцев и комплектов мишенных установок для занятия биатлоном, производство которых организованно при поддержке Минпромторга России.

Как отметил руководитель региона Максим Егоров, это оборудование будет использоваться в подготовке ребят в детских спортивных школах Тамбовской области.

В 2021 году Минпромторг РФ уже поставил в детские спортшколы более 6 тысяч единиц спортивного инвентаря и оборудования, а также свыше сотни единиц аппаратно-программных комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности.