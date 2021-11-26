“Вы точно сейчас пойдете на кухню”. Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео
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“Такого вкусного картофеля еще не ела. Простой и легкий в приготовлении рецепт за 10 минут”, – говорится в описании ролика. – Вы точно сейчас пойдете на кухню”.
Для приготовления понадобится:
250 г отварного картофеля;
1 яйцо;
250 г творога;
соль;
100 г мука.
Сперва перемешиваем в миске творог с яйцом, и добавляем соль. Затем перекладываем смесь в миксер и доводим до однородной массы, добавляем подавленный до состояния пюре отварной картофель и муку.
Из готового теста руками формируем круглые лепешки, обваливаем их в муке и обжариваем с двух сторон сковороде с растительным маслом на среднем огне.
Подавать картофельные оладьи авторы блога рекомендуют со сметаной.
ВИДЕОВидео: SUPER KELINCHAK / YouTube
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