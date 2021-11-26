 

“Вы точно сейчас пойдете на кухню”. Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео

26.11.2021, 17:44, Новости дня
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“Такого вкусного картофеля еще не ела. Простой и легкий в приготовлении рецепт за 10 минут”, – говорится в описании ролика. – Вы точно сейчас пойдете на кухню”. 

Для приготовления понадобится: 

250 г отварного картофеля;
1 яйцо; 
250 г творога; 
соль;
100 г мука.

Сперва перемешиваем в миске творог с яйцом, и добавляем соль. Затем перекладываем смесь в миксер и доводим до однородной массы, добавляем подавленный до состояния пюре отварной картофель и муку.

Из готового теста руками формируем круглые лепешки, обваливаем их в муке и обжариваем с двух сторон сковороде с растительным маслом на среднем огне.

Подавать картофельные оладьи авторы блога рекомендуют со сметаной.

ВИДЕОВидео: SUPER KELINCHAK / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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