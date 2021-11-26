Зеленский считает, что показ сериалов “Квартала 95” в РФ не является “торговлей в разгар войны”

Журналист “Українських новин” напомнил, что сериалы производства “Квартал 95” “Сто тысяч минут вместе” и “Папик” с большим успехом показали на российском телеканале “СТС”, причем сериалы транслировались там, несмотря на введенные Зеленским санкции против “СТС”, поскольку студия продала права шведскому посреднику, который свободно может вести дела с Россией. Журналист спросил, могут ли действовать таким образом и другие украинские компании, а также провел параллели с фабрикой Roshen, которая работала в российском Липецке после начала войны.

Зеленский подчеркнул, что больше не имеет отношения к студии.

“Во-первых, я не работаю в компании “Студия “Квартал 95”, я в трастовый фонд не передавал свою компанию, как сделал это Порошенко. Мне кажется, он просто уходил от тех или иных дивидендов, а сам нормально в разгар войны торговал… Второе, некорректно сравнивать вообще медиапространство с конфетами. Кстати, конфеты же продавались и на временно оккупированных территориях, полно фотографий, и на сепаратистских полках…, – заявил Зеленский

По словам президента, студия заключила договор со шведской компанией еще за 10 лет до начала войны, и та продает продукты “Квартала 95” в 40 странах мира.

Он заявил, что даже не знает название сериала “Сто тысяч минут вместе” , которое упомянул журналист.

Я действительно к этому так отношусь .Я вышел из кампании. Бренды, которые мне там принадлежат – “Вечерний квартал”, Рассмеши комика”, да, у меня есть права на них. Я не участвую в оперативной деятельности, я все отдал, меня это не интересует… Вы мне говорите про канал “СТС”, СНБО… Вводил я санкции против всего списка, я даже не знаю, что где транслируется. Я как президент должен защищать свое медиапространство, – добавил Зеленский.

Он напомнил, что сериал “Слуга народа” также транслировался в России, но было показано только его начало, после чего “позвонили из Кремля и выключили”. “А я считаю, что он бы там был классной информационной ракетой”, – добавил президент.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он является основателем студии “Квартал 95”, до избрания президентом был ее художественным руководителем, и продолжает получать роялти от деятельности студии.

В декабре 2019 года российский канал ТНТ показал три серии сериала “Слуга народа”, главную роль в котором играет Зеленский. При этом из первой вырезали шутку о российском президенте Владимире Путине.

Позднее канал снял сериал с показа, заявив, что изначально не собирался показывать больше трех первых серий “Слуги народа” – якобы первый сезон “изначально предназначался для показа только на платформе Premier”.

В студии “Квартал 95” заявили, что права на показ “Слуги народа” российскому ТНТ продала шведская компания Eccho Rights. В то же время пресс-служба студии не ответила, на каких условиях планировался показ “Слуги народа” на российском телеканале ТНТ, а также получила ли студия роялти с этого показа.

В декабре 2019 года сообщалось также, что Eccho Rights продала российскому каналу СТС сериал “Папик” производства студии “Квартал 95”.

В сюжете программы “Схемы” от 17 января 2019 года говорилось, что Зеленский продолжает вести кинобизнес в России, несмотря на заявления, что он закрыл его в 2014 году. Журналисты выяснили, что в РФ работают три компании, основателем которых является кипрская фирма, которая также является соучредителем ООО “Квартал 95”. Так, в 2017 году “Грин Филмс” получила 35 млн руб. (14,7 млн грн) от министерства культуры России.

24 января Зеленский заявил, что вышел из состава Green Family Ltd. Журналисты “Схем” в марте 2019 года сообщили, что доля Зеленского в компании перешла автору студии “Квартал 95” Андрею Яковлеву.

Российский политолог Станислав Белковский утверждает, что Россия для студии “Квартал 95” является важнейшим рынком сбыта продукции.

“Зеленская говорила, что мы про поставки “Папика” в России ничего не знаем, поскольку продается он шведской фирме Eccho Rights. Дескать, мы продаем шведской фирме, а то, что она вдруг почему-то поставляет в Россию, – этого мы не знаем. Знаем, конечно, – сериал-то русскоязычный, для российского рынка”, – заявил политолог 15 мая.

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