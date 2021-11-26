Прекратите «кошмарить» образование

Открытое письмо академиков в защиту Сергея Зуева.



Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, члены и профессора Российской академии наук, обращаемся к Вам в связи с нашей крайней обеспокоенностью судьбой нашего коллеги, Сергея Эдуардовича Зуева, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, более известной как Шанинка, по имени ее основателя, выдающегося социолога и историка русского крестьянства Теодора Шанина). В настоящий момент он находится под стражей по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК. Сам факт этого обвинения кажется нам абсурдным: невозможно представить, чтобы Сергей Эдуардович Зуев был причастен к какому-либо мошенничеству или хищению. Его многолетний труд, огромный вклад в развитие российского образования (отмеченный, в том числе, и государственными наградами), безупречная академическая и общественная репутация совершенно исключают такую возможность.

Однако в нынешний момент нас, прежде всего, возмущает нарочитая жестокость следственных органов, суда и прокуратуры по отношению к человеку не просто заслуженному и пожилому, но и тяжело больному, перенесшему за последний год три серьезные операции (последнюю уже после предъявления обвинения). С.Э. Зуев нуждается в пристальном врачебном контроле и постоянной корректировке медикаментозного лечения. Кроме того, у него на иждивении два несовершеннолетних сына, один из которых инвалид с расстройством аутического спектра, и очень пожилые родители (маме 94 года, отцу — 84). Все эти обстоятельства, бесспорно, говорят в пользу того, что на время следствия до окончательного суда (на справедливое решение которого мы очень рассчитываем) С.Э. Зуеву должна быть выбрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу. Согласно статье 108 УПК РФ, заключение под стражу как крайняя мера не может применяться при возможности использовать более мягкую меру пресечения и не должно применяться по так называемым экономическим делам. Это не раз подчеркивалось в разъяснениях Верховного суда, об этом не раз говорили и Вы. Тем не менее, вопреки решению суда первой инстанции, Мосгорсуд по апелляции прокуратуры постановил отменить изначально назначенный Зуеву домашний арест и решил поместить ученого в СИЗО. Накануне суда сотни представителей академической общественности обратились с письмом к генеральному прокурору Российской Федерации И.В. Краснову, но он оставил наше обращение без ответа. Поэтому мы сочли нужным обратиться непосредственно к Вам.

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Мы просим Вас как гаранта прав и свобод гражданина взять под Ваш личный контроль судьбу конкретного человека — С.Э. Зуева. Одним из ключевых прав гражданина (помимо права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство) является право на жизнь. Для С.Э. Зуева каждый день пребывания в СИЗО несет непосредственную угрозу его жизни и здоровью. До окончательного решения суда по его делу ему должна быть избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу.

Помимо прочего, «дело Зуева» заставляет нас беспокоиться и о судьбе возглавляемого им вуза, завоевавшего себе значительный авторитет и в России, и за рубежом. Более того, претензии, предъявляемые его ректору, могут быть предъявлены любому получателю бюджетных средств в сфере науки, образования или культуры. Когда-то российская власть призывала «прекратить кошмарить бизнес»; сегодня мы опасаемся, как бы происходящее с Зуевым и Шанинкой не стало бы одним из звеньев нового «кошмара» для российской науки и высшей школы.

1. Алпатов Владимир Михайлович, академик РАН

2. Аникин Александр Евгеньевич, академик РАН

3. Апресян Юрий Дереникович, академик РАН

4. Бужилова Александра Петровна, академик РАН

5. Данилов Михаил Владимирович, академик РАН

6. Дыбо Владимир Антонович, академик РАН

7. Казанский Николай Николаевич, академик РАН

8. Кулешов Александр Петрович, академик РАН

9. Молдован Александр Михайлович, академик РАН

10. Плунгян Владимир Александрович, академик РАН

11. Сагдеев Роальд Зиннурович, академик РАН

12. Стишов Сергей Михайлович, академик РАН

13. Сурис Роберт Арнольдович, академик РАН

14. Толстая Светлана Михайловна, академик РАН

15. Хазанов Ефим Аркадьевич, академик РАН

16. Чаплик Александр Владимирович, академик РАН

17. Андреев Михаил Леонидович, член-корреспондент РАН

18. Арсеев Петр Иварович, член-корреспондент РАН

19. Багно Всеволод Евгеньевич, член-корреспондент РАН

20. Березович Елена Львовна, член-корреспондент РАН

21. Бонч-Осмоловская Елизавета Александровна, член-корреспондент РАН

22. Вахтин Николай Борисович, член-корреспондент РАН

23. Виролайнен Мария Наумовна, член-корреспондент РАН

24. Гайдуков Петр Григорьевич, член-корреспондент РАН

25. Гиппиус Алексей Алексеевич, член-корреспондент РАН

26. Глазов Михаил Михайлович, член-корреспондент РАН

27. Гринцер Николай Павлович, член-корреспондент РАН

28. Дыбо Анна Владимировна, член-корреспондент РАН

29. Иванчик Аскольд Игоревич, член-корреспондент РАН

30. Кабанов Александр Викторович, член-корреспондент РАН

31. Ковалев Юрий Юрьевич, член-корреспондент РАН

32. Кулаков Иван Юрьевич, член-корреспондент РАН

33. Масчан Алексей Александрович, член-корреспондент РАН

34. Мельник Олег Эдуардович, член-корреспондент РАН

35. Мизюк Роман Владимирович, член-корреспондент РАН

36. Муллонен Ирма Ивановна, член-корреспондент РАН

37. Напольских Владимир Владимирович, член-корреспондент РАН

38. Пахлов Павел Николаевич, член-корреспондент РАН

39. Пичхадзе Анна Абрамовна, член-корреспондент РАН

40. Полонский Вадим Владимирович, член-корреспондент РАН

41. Пухначев Владислав Васильевич, член-корреспондент РАН

42. Ритус Владимир Иванович, член-корреспондент РАН

43. Розанов Николай Николаевич, член-корреспондент РАН

44. Саранин Александр Александрович, член-корреспондент РАН

45. Сиренов Алексей Владимирович, член-корреспондент РАН

46. Смелянский Руслан Леонидович, член-корреспондент РАН

47. Соломина Ольга Николаевна, член-корреспондент РАН

48. Топорков Андрей Львович, член-корреспондент РАН

49. Уваров Павел Юрьевич, член-корреспондент РАН

50. Успенский Федор Борисович, член-корреспондент РАН

51. Шуньков Михаил Васильевич, член-корреспондент РАН

52. Яковлев Дмитрий Георгиевич, член-корреспондент РАН

53. Бондарко Николай Александрович, профессор РАН

54. Бурлак Светлана Анатольевна, профессор РАН

55. Буфетов Александр Игоревич, профессор РАН

56. Зилфикаров Ифрат Назимович, профессор РАН

57. Индрупский Илья Михайлович, профессор РАН

58. Кудрявцев Ярослав Викторович, профессор РАН

59. Соколовский Григорий Семенович, профессор РАН

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