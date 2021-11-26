РЖД задействует товарные вагоны для перевозки невакцинированных пассажиров

РЖД разработала систему, позволяющую разделить при пассажирских перевозках потоки привитых и непривитых граждан. Вторым будут продаваться билеты в вагоны для перевозки грузов.

На время поездки товарные вагоны будут опечатываться, чтобы не допустить безбилетников и вакцинированных граждан, а их пассажирам запретят выходить на остановках. Также пассажиры не смогут рассчитывать на отдельные сиденья, стол и место для сна. Вагоны не будут отапливаться, поэтому в РЖД рекомендовали им не снимать верхнюю одежду.

В Минтрансе поддержали инициативу крупнейшего железнодорожного перевозчика страны.

“Очень важно, что в компании разработали выход из непростого положения и обеспечили конституционное право граждан на свободное перемещение. Есть в этом решении и педагогический момент. Проехав в не очень комфортных условиях, пассажиры наверняка поспешат в пункты вакцинации”, – отметили в ведомстве.

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